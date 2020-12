Respon Shaheer di Postingan Ayu Jadi Sorotan! AYU TING TING Bongkar Fakta Pernikahan Shaheer Sheikh!

POS KUPANG, COM – Baru-baru ini, Shaheer Sheikh akhirnya kembali muncul di Instagram Ayu Ting Ting.

Shaheer Sheikh memberikan like pada satu postingan Ayu Ting Ting.

Postingan itu berisi hasil foto Rio Motret yang menampilkan iteraksi Ayu dan Bilqis Khumaira Razak.

Rupanya postingan ini mendapat respons Shaheer Sheikh.

Dia menjadi satu di antara ratusan ribu follower Ayu Ting Ting yang memberikan like.

Sebelumnya, Ayu Ting Ting memberi komentar soal pernikahan Shaheer Sheikh dan Ruchikaa Kapoor.

Tak tangung-tanggung, pacar Adit Jayusman malah mengungkap fakta.

Diketahui, Shaheer Sheikh dikabarkan menikah dengan Ruchikaa Kapoor pada Jumat (27/11/2020).

Seiring pemberitaan soal pernikahan Shaheer, nama Ayu Ting Ting juga ikut disorot.