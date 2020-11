Nikita Willy: Termahal

POS-KUPANG.COM - AKTRIS Nikita Willy tersenyum ketika presenter Boy William mencoba untuk mengonfirmasi kabar yang menyebutnya sebagai artis berbayaran tertinggi. Sikap Nikita Willy itu lantaran tidak pernah secara langsung menerima uang hasil kerja kerasnya di dunia hiburan.

"Gue enggak tahu salary gue berapa. Di apapun yang gue kerjakan, di sinetron atau film, gue enggak tahu dibayar berapa, karena I don't want to know," kata Nikita Willy, dikutip dari YouTube Boy William, Sabtu (28/11/2020).

Menurut Nikita Willy, sejak awal mamanya yang menerima honornya bekerja di dunia hiburan. Kemudian, ia hanya akan mendapatkan uang jatah bulanan dari sang ibu.

Oleh karenanya, ketika ada yang menyebutnya sebagai artis berbayaran termahal, Nikita Willy hanya bisa mengamininya.

Bagi Nikita Willy, tidak mengetahui berapa bayarannya lebih baik. Pasalnya, dia tidak ingin berakting hanya untuk mengejar uang.

"Karena gue enggak pengin main sinetron, berakting, karena cari uangnya, karena gue mengejar uang itu," ucap istri Indra Priawan tersebut.

"Karena itu (akting) memang passion gue. Mau orang bilang sinetron capek, bla, bla, bla, you better play movie, tapi memang passion gue dari dulu di situ," kata Nikita Willy menegaskan. (kompas.com)