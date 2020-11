Nasihat Mbak You untuk Kamu Yang Lahir Menjelang Subuh Sebut Julung Kembang, Ramalan Mbak You 2021

Nasihat Mbak You untuk Kamu Yang Lahir Menjelang Subuh, Jelaskan Apa Makna Julung Kembang!

POS-KUPANG.COM - Paranormal Mbak You memberikan nasihat untuk mereka yang lahir menjelang Subuh. Baik laki-laki maupun perempuan.

Nasihat Mbak You untuk kelahiran jelang Subuh ini disampaikan melalui akun Instagram miliknya @mbakyou17.

"Assalamualaikum selamat sore semuanya. Akan kita kupas soal JULUNG KEMBANG," tulis Mbak You.

"Untuk menambah pengetahuan kita soal beberapa tradisi dan pengetahuan jawa kejawen

Tetap diambil positifnya dan sebijak mungkin memaknai arti juling kembang. Lengkapnya akan ada di you tube channel mbak you," tulis Mbak You lagi.

"Salam rahayu #paranormalkejawen<' tulisnya.

Dalam unggahannya, Mbak You menyebut Julung Kembang bisa laki-laki atau perempuan.

Julung Kembang masih dipercaya sampai saat ini.

Untuk mereka yang lahir Julung Kembang, menurut Mbak You ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan.

1. Hidup atau bertempat tinggal dekat hutan karena patinya dekat hutan

2. Jauhi bermain arus air karena bisa kebawa arus air atau air tenang sekalipun

3. Banyak puasa hari lahir.

* Mbak You Sebut Artis Wanita Yang Selama Ini Kebal Hukum Segera Masuk Penjara: Kalian Tahu Orangnya

Tahun 2020 banyak sekali artis Tanah Air yang terjerat beberapa kasus hukum.

Hal tersebut mulai dari penyalahgunaan narkoba hingga kasus video asusila yang diduga mirip sejumlah artis warnai tajuk pemberitaan di Indonesia.

Dari sejumlah artis yang selama ini terlibat kasus hukum rupanya ada sosok yang terkesan selalu kebal hukum.

Sosok artis yang terkesan kebal hukum ini pun tak luput dari penerawangan Mbak You.

Ya, belum lama ini paranormal kejawen, Mbak You baru saja membongkar ciri-ciri artis yang terkesan kebal hukum.

Tak hanya membongkar ciri-ciri, Mbak You memperingati soal nasib sang artis ke depannya atas ulahnya.

Semua itu diungkap oleh Mbak You dalam tayangan di kanal YouTube KH Entertaiment pada Jumat (20/11/2020) lalu.

Dilansir Sosok.ID dari tayangan kanal YouTube KH Entertaiment, Selasa (24/11/2020) paranormal kejawen ini baru saja menyebut ada sosok artis yang selalu terkesan kebal hukum.

Sosok artis yang ternyata berjenis kelamin wanita ini, menurut penerawangan Mbak You selalu lolos dari jeratan hukum.

Tak hanya itu, sang artis juga disebut-sebut selalu menganggap kasus hukum yang menjeratnya adalah hal sepele.

"Artis wanita ya. Jadi kasusnya dianggap hal sepele, dianggap hal yang sangat bisa terus di atas angin dan merasa semua yang dilakukan tidak tersentuh," ujarnya.

Menurut terawangan Mbak You, tak selamanya sang artis berada di atas angin.

Sehebat-hebatnya ia mengelak dari proses hukum, berdasarkan terawangan Mbak You, sosok artis ini bakal jatuh terseret kasus di tahun 2021.

Di luar perkiraan khalayak, sosok artis ini diramal Mbak You bakal merasakan dinginnya penjara lantaran kasus yang menjeratnya.

"Ada arti yang sangat berkesan kebal hukum tapi di 2021 dia jatuh dan terkena kasus hukum," ujarnya.

"Di luar perkiraan dia, dia bisa sampai masukkan dia dalam sel.

Sehebat-hebatnya orang, beliau akan masuk dan kena kasus dan sempat masuk sel agak berat atau lama dan akan terbongkar background di balik itu semua," sambung Mbak You.

Namun saat ditanya siapa sosok artis yang dimaksud, Mbak You justru enggan menjawab dan berdalih bahwa semua orang tahu siapa sosok yang ia bicarakan.

"Ya, ada lah artis seorang wanita mungkin kalian tahu banget, saya yakin pasti mereka tau anda juga media," pungkasnya.

* Mbak You Ungkap Kecelakaan Mengerikan di November 2021, Tokoh Penting Ikut Tewas, Siapa Dia?

Sebagai paranormal, sosok Mbak You cukup terkenal di masyarakat, khususnya penikmat gosip Tanah Air.

Pasalnya wanita yang menyebut dirinya sebagai paranormal kejawen kerap meramalkan nasib-nasib selebriti di Tanah Air.

Bahkan, ramalan-ramalan Mbak You seolah jarang meleset.

Siapa menyangka, Mbak You tak hanya mumpuni dalam meramal nasib para selebriti.

Ini karena sang paranormal kejawen juga beberapa kali menghebohkan jagat maya lewat ramalan tentang bencana alam yang bakal mengguncang Indonesia.

Kini, memasuki penghujung tahun 2020, Mbak You lagi-lagi kembali dengan ramalannya yang tak kalah mencengangkan.

Tak main-main, ia mendapat bayangan masa depan bahwa akan terjadi tabrakan kapal di tahun 2021!

Terawangannya tersebut ia ungkap lewat konferensi pers yang ditayangkan di YouTube KH Infotainment pada Jumat (20/11/2020).

Ramalan tadi tak kalah mencengangkan ketimbang apa yang diucapkan Mbak You kemudian di hadapan para awak media.

Bagaimana tidak, Mbak You meramalkan insiden tersebut akan memakan banyak korban jiwa dan salah satu di antaranya ialah tokoh penting di Indonesia.

"Ada kapal laut bertabrakan dan banyak korban jiwa. Dan memang ada salah satu tokoh berada di situ," ungkap sang paranormal seperti dilansir YouTube KH Infotainment.

Di kesempatan yang sama, Mbak You memperkirakan tenggelamnya kapal tersebut dipicu oleh sebuah kebakaran hebat.

"Kapal itu tenggelam salah satunya karena kebakaran hebat," imbuh Mbak You kemudian.

Bak menghitung mundur menuju tragedi, Mbak You mendapat bisikan bahwa tabrakan kapal maha dahsyat ini bakal terjadi sebelum menginjak bulan November 2021.

Bukan hanya itu, ia juga menerawang akan ada kecelakaan tak kalah mengenaskan yang terjadi udara, yakni melibatkan pesawat terbang.

"Ada di sebelum bulan November 2021.

"Itu akan ada insiden pesawat terbang dan kapal laut," terawang Mbak You.

Meskipun berkali-kali memprediksi datangnya bencana, Mbak You nyatanya keder juga dengan ramalannya ini.

Alhasil, Mbak You hanya bisa berharap bahwa apa yang ia terawang barusan meleset dan tak benar-benar kejadian.

"Tapi harapan saya yang saya sebutkan tadi kalau jadi kejelekan semoga tidak terjadi."

"Kita semuanya penginnya selamat dan aman tidak terjadi apapun itu," harapnya.

Tayangan YouTube KH Infotainment yang berisi ramalan Mbak You sontak saja jadi perhatian netizen yang berbondong-bondong meramaikan kolom komentar.

"Allahu alam kita serahkan semua ke Maha Kuasa," tulis netizen bernama akun Laras Shuwendy.

"Selama kita ingat sama Alloh, insya Alloh kita akan dilindungi ...," tulis netizen bernama akun dahi channel. (Puput Akad Ningtyas Pratiwi)

* Ramalan Mengerikan Mbak You di Tahun 2021, Ungkap Kecelakaan Pesawat hingga Jatuh Korban Jiwa

Bukan Ingin Mendahului Takdir, Mbak You Peringatkan Soal Kecelakaan Pesawat di Tanah AIr saat Ramal Tahun 2021, Wanti-Wanti Maskapai Ini: Lambang Warna Merah dan Biru

Tak terasa tahun 2020 akan segera berakhir. Dalam sebulan, kita bakal segera menyambut tahun 2021.

Momen menjelang pergantian tahun, seperti biasa banyak paranormal membeberkan ramalanannya selama setahun.

Salah satunya paranormal kondang Mbak You, yang belum lama ini mengutarakan ramalannya untuk tahun 2021.

Yang mengejutkan, paranormal kejawen itu mengatakan jika akan ada kecelakaan pesawat di tahun 2021.

Hal itu diungkapkan Mbak You melalui konferensi pers yang tayang di kanal Youtube KH Infotainment, Jumat (20/11).

Pada awalnya, Mbak You mengungkapkan jika pada tahun 2021 akan ada kecelakaan pesawat.

Ia juga tampak memberikan ciri-ciri dari pesawat tersebut.

"Ada juga insiden pesawat, ada lambang warna merahnya," ujar Mbak You.

Paranormal kejawen itu juga memaparkan jika akan ada pesawat berlambang biru yang juga akan mengalami kecelakaan.

Akan tetapi, pesawat berlambang biru tersebut tak terlalu berat.

"Ada juga warna biru, tapi insidennya tak terlalu berat kalo warna biru," ungkap Mbak You.

Sedangkan, pesawat yang berlambang merah akan terdapat korban jiwa.

"Tapi yang ada warna merahnya bermasalah dan ada korban jiwa," lanjutnya.

Mbak You juga tampak menyebutkan terjadinya kecelakaan pesawat itu.

Menurutnya, akan terjadi di pertengahan Juli tahun 2021.

Tak ingin mendahului takdir, ia juga tampak berharap jika kejadian tersebut tidak akan pernah terjadi.

"Itu terjadi di pertengahan, sebelum bulan Juli. Mulai sekarang saya hitung maju, sebelum bulan Juli sudah ada kasus tersebut," terang Mbak You.

"Tapi harapan saya, jangan sampai terjadi, kita semua kepengin selamat, tapi juga aman tidak terjadi apapun," pungkasnya.

* Mbak You Ramal Indonesia Tahun 2021, Sebut Penjarahan, Prostitusi, Narkoba hingga Pemilihan Presiden

Selain dikenal gemar menerawang masa depan artis, paranormal Mbak You tak jarang membagikan terawangannya mengenai kasus dan fenomena di Tanah Air.

Ya, peramal Mbak You baru-baru ini kembali membagikan terawangannya mengenai fenomena yang akan terjadi di tahun 2021.

Bak mengulang kejadian di masa lalu, Mbak You kembali membeberkan bagaimana kondisi Indonesia di tahun 2021 nanti.

Seperti dikutip Grid.ID dari KH Infotainment Minggu (28/11/2020), Mbak You menyampaikan akan ada kerusuhan yang cukup besar.

"Nanti justru gegernya karena kita itu jamannya semakin susah, orang mencari rezeki semakin susah dan banyak orang yang berfikir secara instan untuk bagaimana mendapatkan rejeki," ujarnya.

Ya, menurut Mbak You, di tahun 2021 keadaan di Tanah Air akan semakin krisis.

Selain banyak orang ingin kaya dengan menempuh jalan pintas, keadaan tersebut dilihat Mbak You akan membuat masyarakat semakin garang.

"Narkoba meningkat, prostitusi meningkat, konflik dan kejahatan ataupun hal yang menyangkut penjara akan ada di 2021," ujarnya.

Bak mengulang kejadian kelam sebelum reformasi, Mbak You melihat kondisi politik Indonesia di tahun 2021 semakin memanas.

"Penjarahan besar ada politik memanas dan ada bahasa-bahasa yang mungkin secara politiknya mungkin pergantian presiden, mulai dari daerah dan ke atas sudah memanas semua," ujarnya.

"Memang akan ada pergantian tapi dimulai dengan adanya penjarahan, keributan dan hal yang sudah diupayakan pemerintah untuk meredam semua memang bisa tapi tidak maksimal," sambungnya.

Selain itu, banyaknya perselisihan yang terjadi antara pemerintah dan rakyat, kondisi tersebut dinilai sang paranormal dapat memicu keadaan politik di tahun 2021 memanas.

"Dengan banyaknya pro dan kontra di pemerintahan yang sekarang tapi adanya corona membuat masyarakat tidak bisa hidup selayaknya dan mereka tidak bisa mengais rejeki seperti biasanya," ujarnya.

"Jadi mereka merasa kurang dan kurang karena kita dibutakan kondisi memang susah, rejekinya nggak ada apa yang bisa kita upayakan selain berdoa dan berusaha semaksimal mungkin,"pungkasnya.

