Penyematan Pin Go TKB 2 dan Penandatangan Pakta Integritas dalam acara Peluncuran Go TKB 2 dan Penandatangan Pakta Integritas di Kantor Pusat Bank NTT, Senin (30/11/2020)

Bank NTT Luncurkan Go TKB 2, OJK Minta Kerja Keras

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Bank NTT meluncurkan Go TKB 2 pada Senin (30/11/2020). Go TKB 2 adalah bentuk komitmen Bank NTT untuk menaikkan peringkat komposit 3 saat ini menjadi peringkat komposit 2 di tahun 2021 dan Bank Devisa di tahun 2022.

Direktur Utama Bank NTT Hary Alexander Riwu Kaho dalam sambutannya mengungkapkan, butuh komitmen kuat untuk melakukan perbaikan, penyempurnaan, dan penyesuaian di lingkup Bank NTT. Komitmen itu tentunya komitmen untuk berpikir positif, bertindak sportif, dan bersikap produktif. Ia menilai, Tingkat Kesehatan Bank (TKB) tersebut akan meningkat apabila segenap manajemen dan karyawan menjaga Bank NTT dengan bekerja secara tulus, jujur, dan bersungguh-sungguh.

Hary meminta agar segenap karyawan memosisikan diri sebagai agen perubahan. Dengan sikap itu, maka karyawan bisa lebih bersyukur dan tahu diri serta memiliki komitmen kuat untuk memperbaiki bank dari sisi tingkat kesehatan bank itu sendiri.

"Jangan menjadi banci dan memanipulasi kondisi ini seolah-olah kita adalah korban. Yang korban itu bank ini, karena tindakan kita yang tidak profesional dan bertanggung jawab. Kita harus berubah dan langkah perubahan harus terus kita lakukan," kata Hary.

Tingkat kesehatan bank terdiri dari penilaian atas berbagai aspek. Oleh karena itu, komitmen semua pihak sangat kuat untuk mendukung Bank NTT keluar dari berbagai permasalahan. Bank NTT diminta untuk mengetahui, memahami, dan melaksanakan road map dan action plan Go TKB 2 secara sistematis dan masif. "Setiap pemimpin diwajibkan untuk menjadi role model dalam implementasi Go TKB 2," ujar Hary.

Peluncuran Go TKB 2 ini ditandai dengan penyematan pin Go TKB 2 dari Kepala OJK NTT Robert HP Sianipar yang menyoroti peluncuran Go TKB 2 tak semata seremoni belaka. Menurut Robert, peluncuran itu tidak menjamin Bank NTT akan memperoleh TKB 2 di tahun 2021 apabila tidak ada upaya kerja keras dan kesungguhan dari seluruh jajaran Bank NTT.

"Launching ini tidak menjamin kita akan TKB 2. Launching sebuah komitmen tidak menjamin OJK akan memberikan bapak ibu rating 2," tegas Robert.

Untuk mendapatkan rating 2, perlu adanya penilaian secara kuantitatif dan kualitatif. Dalam program transformasi BPD di level dasar, ada empat hal yang harus diperbaiki, yakni struktur organisasi dan SDM, teknologi dan infrastruktur, pengembangan SOP, dan penguatan GRC (Governance, Risk Manajemen, dan Compliance).

"Rating tak berarti apa-apa kalau fondasinya tidak kuat. Outcomenya harus kelihatan. BPD harus memperbaiki itu untuk bisa bertransformasi," katanya.

Robert berharap pemimpin dan jajaran memiliki sense of urgency. Momen ini pun digunakan untuk membuka wawasan untuk berubah. "Tidak menggampangkan SOP," pintanya.

Sementara itu, Komisaris Independen Bank NTT, Samuel Djoh mewakili Komisaris Utama mengapresiasi Bank NTT karena telah membuat road map untuk dikerjakan menuju TKB 2. "Tidak bisa bekerja biasa-biasa saja, harus bekerja keras, cerdas, serius, tulus, ikhlas, dan berkualitas. Mari kita berikan dedikasi terbaik kita bagi Bank NTT yang kita cintai ini. Kami akan pastikan road map TKB 2 boleh dieksekusi dengan baik dan benar sebagaimana diinginkan otoritas," jelasnya.

Acara Launching Go TKB 2 dan Penandatangan Pakta Integritas ini dihadiri oleh Komisaris Independen Bank NTT, Direktur Utama Bank NTT, Direktur Kepatuhan Bank NTT, Direktur Pemasaran Dana Bank NTT, Direktur Umum Bank NTT, Konsultan Manajemen Risiko I Gede Made Saguna, Pengawas dan Pengurus Dana Pensiun Bank NTT, Kepala Divisi, Pejabat Struktural dan Pegawai Bank NTT. Para pimpinan cabang Bank NTT di setiap kabupaten pun hadir secara virtual. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Intan Nuka)