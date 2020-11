Bamsoet Raih Penghargaan Best Institution Leader

POS KUPANG.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendapatkan penghargaan Best Institution Leader dalam ajang Obsession Award 2020 yang diselenggarakan oleh Obsession Media Group (OMG). Chairman OMG, Usamah Hisyam, menjelaskan penghargaan tersebut diberikan karena rekam jejak dan kualitas Bamsoet selama menjadi wakil rakyat di DPR RI, hingga dipercaya menjadi Ketua DPR RI dan kini sebagai Ketua MPR RI.

Usamah menambahkan, OMG menilai, dibawah kepemimpinan Bamsoet, MPR RI sukses memasifkan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI ke berbagai kalangan. Dari mulai pelajar, komunitas otomotif dan hobi lainnya, hingga ke youtuber dan pegiat media sosial. OMG juga mengapresiasi sifat Bamsoet yang bersahaja dan terbuka, sehingga membuat berbagai pihak dengan mudah menjalin komunikasi dengan dirinya.

"Penghargaan ini sekaligus saya persembahkan untuk seluruh keluarga besar MPR RI, yang selama ini telah solid bergotong royong mensukseskan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, maupun berbagai agenda kebangsaan lainnya. Ditengah pandemi Covid-19, dengan memanfaatkan teknologi informasi, MPR RI tanpa lelah terus menggelorakan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Empat Pilar (Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika)," ujar Bamsoet usai menerima penghargaan Best Institution Leader, Jumat (27/11/20).

Calon Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia ini menjelaskan, memasyarakatkan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara dimaksudkan agar nilai-nilai Pancasila menjadi jiwa yang menginspirasi seluruh pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bangsa Indonesia harus bangga memiliki Pancasila sebagai ideologi yang bisa mengikat bangsa Indonesia yang demikian besar dan majemuk.

"Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dimaksudkan agar konstitusi negara sebagai landasan konstitusional bangsa Indonesia memiliki makna dan membawa manfaat yang nyata bagi kehidupan berbangsa dan bernegara," jelas Bamsoet.

Ketua DPR RI ke-20 ini menambahkan, memasyarakatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara yang dipilih berdasarkan komitmen bersama untuk mewadahi kemajemukan bangsa menjadi suatu keniscayaan yang harus dipahami oleh seluruh komponen bangsa. Kesadaran yang kuat sangat diperlukan untuk mempertahankan NKRI, yaitu kesadaran tentang kesatuan dalam satu bahtera kehidupan yang bernama NKRI.

"Kesadaran meniscayakan setiap orang untuk mawas diri dan sadar diri bahwa NKRI dihuni oleh jutaan manusia yang beragam dari sisi etnisitas, bahasa, agama, budaya dan adat istiadat. Tidak ada satupun yang berhak mengklaim bahwa dirinya atau kelompoknya yang paling benar. Disinilah pentingnya memasyarakatkan pilar yang keempat, yaitu Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara," pungkas Bamsoet.

Selain penghargaan Best Institution Leader, Bamsoet juga telah mendapatkan berbagai penghargaan lain. Antara lain Adhi Karya Award (1995); Top Eksekutif Indonesia (1996); PWI News Maker Award (2010); The Best & The Next Legislator Award (2014); 10 Tokoh Politik dengan Branding Otentik dari Polaris Data and Story Lab (2018); Anugerah Pers Jawa Tengah dari Suara Merdeka Network (2018); Best Communicators dari majalah PR Indonesia (2018); Golden Democracy Award dari Rakyat Merdeka Online (2018).

Ada pula penghargaan The Best and The Next Legislator Award dari Berlian Organizer (2019); Parliament of The Year dari Teropong Senayan (2019); Best Parliamentarians dari Obsession Media Group (2019); IJTI Jawa Tengah Award dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Jawa Tengah (2019); Democracy Award dari Moeslim Choice Media Networks (2019); Indonesia Digital Initiative Awards dari Diksi Digital Indonesia, Maven Digital Asia dan Circle Communication (2019); Parliament of The Year 2020 dari Teropong Senayan (2020), serta Rising Star of Democracy dari Teropong Senayan (2020).

Bamsoet juga mengoleksi berbagai rekor dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI), antara lain Penyelenggara Turnamen Catur dengan Peserta Master Terbanyak di Dunia (2019); Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kejuaraan Tembak Nasional Legislator Championship dengan Penembak Terbanyak (2020); dan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada Anggota Komunitas Motor Terbanyak (2020). (*)

Bamsoet saat menerima penghargaan Best Institution Leader, Jumat (27/11/20 (foto kiriman Viktus Murin)