POS-KUPANG.COM - 7 Drakor Perkantoran yang Mirip dengan Kisah di ‘Start-Up’, Sayang untuk Anda Lewatkan Loh

Bagi Anda yang menonton drama Korea ‘Start-Up’, mungkin Anda merasa senang atau jengkel terhadap aksi Nam Do San memukul Han Ji Pyeong.

Namun, kisah tentang dunia perkantoran di Korea Selatan itu cukup banyak diangkat di beberapa drakor. Ada yang memang fokus di percintaannya, ada juga yang fokus di karir karakter utama.

Baca juga: Menggila, Kasus Positif Covid 19 di NTT, Tembus 1.087 Kasus

Baca juga: Dansatgas Didaulat Memotong Pita Pengresmian Penggunaan Kapela Lalebun Malaka

Baca juga: Ali Ngabalin Akui Disuruh Pisah dengan Edhy Prabowo di Bandara, ISYARAT KPK Tangkap Menteri KKP

Tribun Jogja merangkum sederet drakor tentang perkantoran yang mirip dengan kisah di ‘Start-Up’, sayang untuk Anda lewatkan lho.

1. The Rich Man

Lee Yoo Chan (Suho EXO) adalah CEO perusahaan IT Next In. Ia mendirikan perusahaan tersebut saat usianya menginjak 23 tahun.

Perusahaan Next In menjadi tempat yang paling diburu oleh para profesional muda.

Lee Yoo Chan terkenal dengan kesombongannua dan tidak mempercayai orang lain. Bahkan ia mempunyai ingatan buruk untuk mengingat wajah karyawannya.

Sementara itu, Bo Ra (Ha Yeon Soo) lahir di pedesaan di Pulau Jeju.

Dia adalah kebanggaan keluarganya dan terkenal di kota asalnya karena pintar. Bo Ra pergi ke Seoul untuk kuliah dan membawa harapan tinggi keluarganya untuknya.