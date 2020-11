Marshanda: Pesan Menyentuh

POS-KUPANG.COM - Pesinetron Marshanda mencoba memotivasi dengan membagikan pesan menyentuh bagi semua yang sedang berputus asa.

"Seringkali bagi orang yang lagi drop, kita berpikir hal yang jauh dari diri kita, apa pun deh kayaknya terasa jauh," kata Marshanda, dikutip Kompas.com dari kanal YouTube Merry Riana, Jumat (20/11/2020).

"Satu hal yang lagi kita enggak inget yang lagi kita butuhkan adalah diri kita sendiri," ujarnya melanjutkan.

Baca juga: Lopo di Pantai Cepi Watu Borong Memprihatinkan

Menurut artis yang kariernya melejit lewat sinetron Bidadari ini, menyadari kemampuan diri, meski kecil, adalah kunci mencintai diri sendiri.

"Sekarang, kamu harus sadar, kapan terakhir kali kamu berterima kasih sama diri kamu sendiri, untuk masih mau melakukan pekerjaan dan bangun di pagi hari misalnya," tutur Marshanda.

"Your doing your best every single time dengan level kesadaran dan pengetahuan yang kamu miliki dan kamu harus berterima kasih," lanjutnya lagi.

Baca juga: Butuh Ketegasan Pemerintah

Marshanda memang dikenal sebagai penderita Bipolar Disorder atau gangguan bipolar. Emosinya sering tidak stabil dan Marshanda pun mengaku sering merasa sedih tanpa alasan yang jelas.

Bahkan, dia pernah viral lantaran sebuah video yang menunjukkan ia sedang marah-marah dan berteriak tak karuan.

Mantan istri Ben Kasyafani ini pun mendapat banyak hujatan dan ejekan dari netizen. Namun, Marshanda ternyata punya cara jitu untuk mengatasinya.

"Mereka misalnya sinis dan ejek aku, I would say, apa yang si A ucapkan buat orang lain, sebetulnya menggambarkan dirinya sendiri," ungkap Marshanda.

Menurutnya, ejekan ke orang lain justru memantul ke diri sendiri.

"Ketika kita judge orang, bisa jadi sesuatu dari diri kita yang enggak mau kita akui tapi dia ada," tutur Marshanda.

Marshanda pun belajar ikhlas dan santai dalam menanggapi perundungan tersebut.

"Jadi aku belajar ingetin diri sendiri bahwa itu sebenernya mereka ngomongin diri mereka sendiri kok. Ini melatih diri untuk lebih compassionate," imbuh Marshanda.

Sebagai informasi, pesinetron bernama lengkap Andriani Marshanda ini lahir di Jakarta, 10 Agustus 1989. Namanya dikenal karena perannya sebagai Lala di Bidadari, Nia di sinetron Karunia dan Yuni di Orang Ketiga. (kompas.com)