POS-KUPANG.COM - Masih Ingat Han So Hee Pelakor Da Kyung? Begini Penampilan Terbarunya, Bikin Pangling, Cek Yuk

Nama Han So Hee sudah tak asing di dengar di telinga penggemar drama Korea 'The World of The Married'.

Dalam drakor JTBC ini, Han So Hee menarik perhatian penonton sebagai seorang pelakor bernama Da Kyung.

Aktris 26 tahun ini mengawali kariernya di dunia hiburan sebagai seorang model.

Sekitar tahun 2016, pemilik nama asli Lee So Hee pernah tampil di sejumlah iklan dan video klip milik SHINee yang berjudul 'Tell Me What To Do'.

Bahkan, untuk kariernya sebagai model ia pernah memenangkan penghargaan sebagai CF Model Awards di ajang 2017 MAXIM di ajang 2017 MAXIM K-Model Awards.

Sukses berkarier di dunia model, Han So Hee kemudian menjajal dunia akting.

Ia melakukan debut akting melalui peran kecil di drama Reunited Worlds (2017) sebagai Lee Seo Won.

So Hee kemudian berhasil mendapatkan peran utamanya dalam drakor 'Money Flower' sebagai Yoon Seo Won yang tayang di MBC.

Berkat peran itu, Han So Hee berhasil masuk nominasi Best New Actress di ajang MBC Drama Awards 2017.