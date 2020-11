Link Live Streaming RCTI Plus Juventus vs Cagliari Siaran Langsung Liga Italia Minggu 22/11 Dini Hari WIB

POS-KUPANG.COM - Nonton siaran langsung dan live streaming RCTI Plus Juventus vs Cagliari di Liga Italia, Minggu (22/11/2020) dini hari WIB.

Siaran Langsung RCTI atau Live Streaming RCTI Liga Italia Juventus vs Cagliari tersaji pada Minggu 22 November 2020 pukul 02.30 WIB.

Akses Live Streaming RCTI Liga Italia Serie A pertandingan Juventus vs Cagliari melalui link yang tersedia di bagian akhir berita.

Bagaimana prediksi Juventus vs Cagliari, mulai dari prediksi skor Juventus vs Cagliari, hingga prediksi susunan pemain Juventus vs Cagliari ?

Saat ini, Juventus menempati peringkat kelima Klasemen Liga Italia dengan mengemas 13 poin, hasil dari 7 kali main.

Sementara, Cagliari menghuni peringkat 11 Klasemen Liga Italia dengan mengemas 10 poin, hasil dari 7 kali main.

Baca juga: Info Terbaru Liga Italia, Cara Cerdik Juventus Gerogoti AC Milan, Rossoneri Bisa Tak Dapat Apa-Apa

Di atas kertas, tentu Juventus masih diunggulkan, mengingat Juventus punya banyak pemain bintang.

Berikut prediksi Juventus vs Cagliari di Liga Italia pekan ke-8: