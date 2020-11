Promo Natal, Ada Jingle All The Way di Aston Kupang Hotel

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Intan Nuka

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Natal 2020 tinggal beberapa minggu lagi. Aston Kupang Hotel and Convention Center pun mulai menyiapkan promo berupa acara dan paket menarik bagi para tamu. Tak hanya makanan, namun promo kamar dengan suasana natal yang hangat telah disiapkan manajemen hotel.

Assistant Director of Sales, Merlyn Bolla dalam rilisnya kepada POS-KUPANG.COM, Selasa (17/11/2020) mengungkapkan, tema Natal yang diusung tahun ini dikemas lewat program acara bertajuk Jingle Bells Buffet Dinner.

Dalam acara tersebut, dinner atau makan malam Natal akan diadakan pada 12 Desember pukul 19.00 Wita. Harga yang ditawarkan yakni sebesar Rp128 ribu untuk dewasa dan Rp60 ribu untuk anak-anak. Penawaran spesial ini juga mendapat potongan sebesar 20 persen apabila tamu memesan dan membayar sebelum Desember 2020.

“Selain itu tamu yang memesan untuk 10 orang akan mendapatkan gratis untuk satu orang," ujar Merlyn.

Acara Jingle Bells Buffet Dinner ini disajikan dengan konsep buffet dan all you can eat (makan sepuasnya) yang mana tamu-tamu akan disuguhi menu prasmanan lokal hingga internasional dari juru masak terbaik oleh team kitchen Aston Kupang Hotel and Convention Center. "Selain suguhan menu tersebut, tamu juga akan dimanjakan oleh live music dan tidak lupa ada kejutan dari Santa Claus bagi anak-anak yang hadir," ia menambahkan.

Sementara itu, bagi tamu yang ingin secara khusus berlibur dan menikmati nyamannya menginap di Aston Kupang Hotel and Convention Center bersama orang tersayang sambil menikmati Jingle Bells Buffet Dinner, pihak Hotel menyediakan paket khusus Jingle Bells Room Package. Kamar tipe Superior dibanderol dengan harga Rp708 ribu per kamar per malam, sedangkan kamar tipe Deluxe dibanderol dengan harga Rp 808 ribu per kamar per malam.

Selain benefit makan malam Jingle Bells Buffet Dinner untuk dua orang, tamu juga akan mendapat benefit lain seperti sarapan untuk dua orang dan diskon sebesar 15 persen untuk seluruh perawatan di Martha Tilaar Salon & Day Spa.

"Dengan mengambil paket ini, liburan menyambut Natal bersama keluarga juga akan lebih menyenangkan. Kamar yang disediakan aman serta sudah di sterilisasi. Selain itu ada banyak fasilitas dengan akses bebas seperti fitness, swimming pool, hingga free akses internet," kata Merlyn.

Untuk memesan paket Jingle Bells Buffet Dinner maupun paket Jingle Bells Room Package, tamu dapat melakukan reservasi melalui telefon ke 0380 858 6333 atau Whatsapp ke 0811 3940 6333. Tamu juga bisa datang langsung ke hotel untuk pemesanan yang akan dibantu oleh team Front Office Aston Kupang Hotel and Convention Center. (cr1)

Promo Natal dari Aston Kupang Hotel and Convention Center berupa Jingle Bells Buffet Dinner dan Jingle Bells Room Package. (dok:Aston Kupang Hotel and Convention Center)





