Sherina: Film Animasi

POS-KUPANG.COM - ARTIS peran dan penyanyi Sherina Munaf akan menjadi pengisi suara dalam film Earwig and The Witch karya Studio Ghibli.

Tak hanya sebagai pengisi suara, istri Baskara Mahendra ini juga akan menyanyikan lagu dalam film tersebut.

Kabar itu disampaikan Sherina Munaf dalam Twitter miliknya, @sherinasinna belum lama ini. "Upcoming STUDIO GHIBLI movie: EARWIG AND THE WITCH. I was so lucky to have participated by singing the songs & voicing one of the characters. (Segera hadir Studio Ghibli, Film Earwig And The Witch. Saya sangat beruntung bisa berpartisipasi dengan menyanyikan lagu dan menyuarakan salah satu karakter)," tulis Sherina seperti dikutip, Jumat (13/11/2020).

Film Earwig and The Witch merupakan animasi karya Goro Miyazaki yang diadaptasi dari buku bertajuk sama karya Diana Wynne.

Dalam unggahannya, Sherina turut menyertakan tanggal rilis film itu, yakni 30 Desember 2020 pukul 19.30 waktu setempat.

Film Earwig and The Witch menceritakan tentang seorang anak bernama Earwig yang memiliki kehidupan tentram sebagai anak yatim piatu.

Akan tetapi, ketentraman tersebut berubah ketika ia diadopsi oleh Bella Yoga yang ternyata adalah seorang penyihir. (kompas.com)