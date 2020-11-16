Video Panas Mirip Gisel
Roy Suryo Terkendala Operasi Plastik, Gambar Detik 8 dan 14 Jadi Bukti Video Syur Mirip Gisel Asli!
Pakar telematika Roy Suryo beri analisanya terhadap adanya lampu flare yang berkedip dalam video syur mirip Gisel.
POS KUPANG, COM - Video syur mirip Gisel masih menjaid bahasan utama di media sosial.
Sejumlah pakar mencoba mengulik videio tersebut untuk mencari sejumlah fakta.
Termasuk pemeran asli dari video tersebut
Pakar telematika Roy Suryo beri analisanya terhadap adanya lampu flare yang berkedip dalam video syur mirip Gisel.
Ternyata, kilatan lampu flare detik 8 dan 14 dalam video syur mirip Gisel itu menjadi penting.
Tersebarnya video panas mirip Gisel memang masih menyimpan banyak pertanyaan besar.
oal fakta keaslian video hingga sosok pemeran di dalamnya.
Gisella Anastasia sendiri membantah keras dirinya adalah sosok pemeran di video syur mirip Gisel itu.
Tetapi, beberapa pakar telematika menemukan adanya kemiripan yang sangat besar terkait sosok Gisel.
Terutama kemiripan di bagian fisik dan tubuhnya yang tidak bisa dipungkiri.
video syur mirip Gisella Anastasisa
Motif 2 Pelaku Penyebar Video Syur Mirip Gisel
Sebut video syur mirip Gisel asli
Video Syur Mirip Gisel Bukan Rekayasa
Roy Suryo Terkendala Operasi Plastik
Gambar Detik 8 dan 14 Jadi Bukti
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