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Video Panas Mirip Gisel

Roy Suryo Terkendala Operasi Plastik, Gambar Detik 8 dan 14 Jadi Bukti Video Syur Mirip Gisel Asli!

Pakar telematika Roy Suryo beri analisanya terhadap adanya lampu flare yang berkedip dalam video syur mirip Gisel.

zoom-inlihat foto Roy Suryo Terkendala Operasi Plastik, Gambar Detik 8 dan 14 Jadi Bukti Video Syur Mirip Gisel Asli!
tribunnews.com
Selasa, 10 November 2020 09:26 tribunnewslihat fototribunnews tribunnews Video Mirip Gise Artikel ini telah tayang di tribunmanado.co.id dengan judul Video Syur Mirip Gisel Tidak Ada Rekayasa, Pakar: Terang-terangan Tunjukkan Video, Mulus Banget Kan, https://manado.tribunnews.com/2020/11/10/video-syur-mirip-gisel-tidak-ada-rekayasa-pakar-terang-terangan-tunjukkan-video-mulus-banget-kan?page=4. Editor: Glendi Manengal 

POS KUPANG, COM  - Video syur mirip Gisel masih menjaid bahasan utama di media sosial.

Sejumlah pakar mencoba mengulik videio tersebut untuk mencari sejumlah fakta.

Termasuk pemeran asli dari video tersebut

Pakar telematika Roy Suryo beri analisanya terhadap adanya lampu flare yang berkedip dalam video syur mirip Gisel.

Ternyata, kilatan lampu flare detik 8 dan 14 dalam video syur mirip Gisel itu menjadi penting.

Tersebarnya video panas mirip Gisel memang masih menyimpan banyak pertanyaan besar.

oal fakta keaslian video hingga sosok pemeran di dalamnya.

Gisella Anastasia sendiri membantah keras dirinya adalah sosok pemeran di video syur mirip Gisel itu.

Tetapi, beberapa pakar telematika menemukan adanya kemiripan yang sangat besar terkait sosok Gisel.

Terutama kemiripan di bagian fisik dan tubuhnya yang tidak bisa dipungkiri.

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Video Syur Mirip Gisel Bukan Rekayasa 
Roy Suryo Terkendala Operasi Plastik
Gambar Detik 8 dan 14 Jadi Bukti
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Editor: Benny Dasman
Sumber: Tribun Kaltim
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