Sure, sure, it is Gisella: Mantan Vokalis Killing Me Inside Yakin Pemeran Video Itu Adalah Gisella

POS KUPANG, COM - "Gue baca komentar 9 menitnya, pada gila ya, itu bukan urusan kita lagi, ini kalau terjadi sama lo, gue sedih loh," tutup Onad.

Onad yakin jika pemeran wanita yang ada di video 19 detik itu adalah Gisella Anastasia.

"Sure, sure, it is Gisel, it is, menurut gue it is Gisel," kata Onad di YouTube, Selasa (10/11/2020).

Ya mantan vokalis Killing Me Inside, Onadio Leonardo yakin pemeran wanita yang ada di video asusila berdurasi 19 detik itu adalah Gisella Anastasia.

Namun ia geram ketika membaca komentar netizen di akun Twitter terkait video mirip Gisel.

Nama Gisella Anastasia, disebut-sebut mirip dengan pemeran wanita dalam video tersebut.

Video 19 detik dan tidak sedikit netizen penasaran dengan kelanjutan cuplikan singkat video itu.

Bagi Onad, kelakuan Netizen yang penasaran dengan kelanjutan video itu sudah sangat tidak etis.

"Omong-omong, dengan kita penasaran kok cuma 19 detik, nunggu 9 menit, itu udah engga etis ya," kata Onadio Leonardo di kanal YouTube Deddy Corbuzier, Selasa (10/11/2020).

Onad miris dengan respon netizen atas viralnya video tersebut.