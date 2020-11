Kepoin Moms, Tak Sekedar Bumbu Dapur Ada 5 Manfaat Lain dari Sereh untuk Kesehatan Tubuh

POS-KUPANG.COM--Bagi Moms yang sering masak pasti pernah menggunakan serai dalam sebuah masakan. Namun di balik kegunaan serai dalam sebuah masakan, herbal yang satu ini memberikan manfaat kesehatan untuk kita. Oleh karena itu, yuk simak penjelasan tentang serai memberikan manfaat bagi kesehatan ini. Serai atau sereh merupakan tanaman yang umumnya digunakan untuk memasak atau dibuat minuman. Salah satu cara memanfaatkan serai adalah dengan mengonsumsi air rebusannya, yang juga disebut sebagai teh serai. Manfaat rebusan serai terdapat pada senyawa antioksidan dan antiradang yang terkandung di dalamnya. Berikut ini manfaat rebusan serai bagi kesehatan yang telah banyak digunakan di berbagai negara. 1. Meningkatkan kesehatan gigi dan mulut Sebuah penelitian menunjukkan bahwa ekstrak serai mampu mencegah pertumbuhan bakteri. Termasuk di antaranya adalah bakteri yang dapat mengganggu kesehatan gigi dan mulut, seperti streptococcus sanguinis yang dapat menyebabkan gigi berlubang. Rebusan serai juga bisa dijadikan obat kumur untuk menjaga kesehatan mulut. Kita juga dapat menggigit dan menggosokkan sisa rebusan batang serai pada gigi. 2. Meredakan kecemasan Meminum teh hangat dapat membuat rileks, tapi manfaat rebusan serai tidak sampai di situ saja. Serai juga membantu meredakan kecemasan. Hal ini dibuktikan dalam sebuah penelitian yang menemukan bahwa menghirup serai, terutama dalam bentuk minyak esensial dapat membantu orang-orang yang punya masalah kecemasan. 3. Mengatasi kembung Rebusan serai juga bisa digunakan untuk mengatasi kembung. Sebuah studi menunjukkan bahwa mengonsumsi rebusan serai dapat meningkatkan frekuensi berkemih karena memiliki efek diuretik. Sehingga, kembung yang terjadi karena menumpuknya cairan pada tubuh dapat diatasi. Manfaat rebusan serai yang satu ini juga bisa digunakan untuk mengatasi masalah yang sama saat sindrom pramenstruasi (PMS). 4. Mencegah infeksi Manfaat rebusan serai berikutnya adalah untuk mencegah infeksi. Sebuah studi menunjukkan bahwa serai mampu mencegah berbagai jenis infeksi yang dialami karena penurunan sistem imun tubuh, contohnya mengurangi dan meredakan sariawan pada penderita HIV. 5. Menurunkan kolesterol Sebuah penelitian pada hewan menunjukkan bahwa ekstrak serai mampu menurunkan kadar kolesterol. Banyaknya kolesterol yang diturunkan tergantung pada banyaknya dosis yang digunakan. Untuk menurunkan lebih banyak kolesterol, maka diperlukan lebih banyak serai. Cara membuat rebusan serai Cara membuat rebusan serai sangat mudah dan dapat dilakukan sendiri di rumah. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa Moms ikuti: - Siapkan sebatang serai dan segelas air - Potong-potong batang serai dengan ukuran 2,5-5 cm - Panaskan air dan biarkan hingga mendidih - Siramkan air panas pada wadah tempat potongan batang serai - Biarkan rendaman batang serai setidaknya selama 5 menit - Saring air seduhan batang serai dan tuangkan ke dalam gelas. Air rebusan serai dapat diminum panas atau dingin. Kita juga bisa menambahkan es batu untuk membuat minuman ini menjadi lebih segar. Belum ada dosis yang pasti mengenai penggunaan serai untuk kesehatan. Kita disarankan untuk memulainya dengan meminum satu gelas satu hari. Apabila telah terbiasa, baru dapat meningkatkan jumlahnya sesuai keinginan. Baca juga: 7 Ramuan Tradisional Yang Mampu Mengatasi Asam Lambung Kronis, Kepoin Guys Biar Sakitnya Lenyap Baca juga: Hindari 10 Kebiasaan Makan yang Buruk yang Dilakukan Perempuan, Wajib Kepo Juga Cara Mengatasinya Konsumsi rebusan serai cenderung aman, tapi ibu hamil dianjurkan untuk tidak mengonsumsinya. Meski belum ada bukti kasus atau penelitian yang mengungkapkan bahaya rebusan serai bagi kehamilan, manfaat rebusan serai yang dapat melancarkan menstruasi, dikhawatirkan dapat berdampak pada kehamilan hingga menyebabkan risiko keguguran. Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini Manfaat Rebusan Serai bagi Kesehatan

{"requests": {"reportNoLabelInstance": "https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/conversion/?ai=CpUpa8UusX-jyE-u7z7sPoc6ywA2ZtMGKYN70-YDUDJGkuOGmDxABIMrW4x9g6QKgAdvumrUCyAEBqQI7wkSHAYTTPeACAKgDAcgDSqoE5AJP0CpnJgHRyzJuUKmvKBtGTnKQczQrQ_Ur71rRqTEk-PFUWdfP0iVa0HaFbZtQQmY2eR1rEyo6QEHAonBphZqaBxfytpnuPWIdl0pxEnuGuQA9u3uTY0eZ7DBAisPCRMMVXZCxfZtvejRbF71zufMLSmcyRwiTYaLaOPp3SqsDC9DX9gJu0utJsmkqeqiyHS49-jmSDlnw6o0TcgVTmWIQpRbSmPCh7bJ31czqiDM3QDI491oILV0kbt6VaQKivPqNn-TtwYS5qGMxX0rQS6WMaBnlixdYTJhLnvv1bkoxy-8tagU2dqJQDsHALeQI4kreRTEzWlh-6KETkopVdLNR_NydJw8R1-45mVSe_d1Q8CnLoFEo-bW0w6lQlgUmNqMIATgK5TWOsplVTrL_e6tGr7uK9qMaNxNb8Q5zT4Z47p9LZKGRPxnPK08A_W5N6aPXgjh83BWTwJ4lDI1zmuz7vMmyy8AEoJWK4q0D4AQBoAZRgAeNkeXKAagH1ckbqAfw2RuoB_LZG6gHjs4bqAeT2BuoB7oGqAfulrECqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB5bYG6gHwtob2AcB0ggHCIAhEAEYH7EJYMNOdaLWGNaACgOYCwHICwHYEww&sigh=WpkU8rJv2Mg&cid=CAQSKQCNIrLM7MNJN9zMRAA8zGwZZmtyoFIjDB4W-vuSJUtg63nIBqZWWmYo&cid=CAQSKQCNIrLM7MNJN9zMRAA8zGwZZmtyoFIjDB4W-vuSJUtg63nIBqZWWmYo&label=${label}","reportLabelInstance": "https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/conversion/?ai=CpUpa8UusX-jyE-u7z7sPoc6ywA2ZtMGKYN70-YDUDJGkuOGmDxABIMrW4x9g6QKgAdvumrUCyAEBqQI7wkSHAYTTPeACAKgDAcgDSqoE5AJP0CpnJgHRyzJuUKmvKBtGTnKQczQrQ_Ur71rRqTEk-PFUWdfP0iVa0HaFbZtQQmY2eR1rEyo6QEHAonBphZqaBxfytpnuPWIdl0pxEnuGuQA9u3uTY0eZ7DBAisPCRMMVXZCxfZtvejRbF71zufMLSmcyRwiTYaLaOPp3SqsDC9DX9gJu0utJsmkqeqiyHS49-jmSDlnw6o0TcgVTmWIQpRbSmPCh7bJ31czqiDM3QDI491oILV0kbt6VaQKivPqNn-TtwYS5qGMxX0rQS6WMaBnlixdYTJhLnvv1bkoxy-8tagU2dqJQDsHALeQI4kreRTEzWlh-6KETkopVdLNR_NydJw8R1-45mVSe_d1Q8CnLoFEo-bW0w6lQlgUmNqMIATgK5TWOsplVTrL_e6tGr7uK9qMaNxNb8Q5zT4Z47p9LZKGRPxnPK08A_W5N6aPXgjh83BWTwJ4lDI1zmuz7vMmyy8AEoJWK4q0D4AQBoAZRgAeNkeXKAagH1ckbqAfw2RuoB_LZG6gHjs4bqAeT2BuoB7oGqAfulrECqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB5bYG6gHwtob2AcB0ggHCIAhEAEYH7EJYMNOdaLWGNaACgOYCwHICwHYEww&sigh=WpkU8rJv2Mg&cid=CAQSKQCNIrLM7MNJN9zMRAA8zGwZZmtyoFIjDB4W-vuSJUtg63nIBqZWWmYo&cid=CAQSKQCNIrLM7MNJN9zMRAA8zGwZZmtyoFIjDB4W-vuSJUtg63nIBqZWWmYo&label=${label}&label_instance=${labelInstance}&cbt=c2oD93EAdv4I3vT5gNQMEJu-sJQrGMeJ2uABIg5oYWxvc2VoYXQuY2x1YjIICAUTGNDGJBRCF2NhLXB1Yi03Nzg0MDM0MDYxMjUzMDIwSBJYUXAB"},"transport": {"beacon": false,"xhrpost": false,"image": true},"triggers": {"trackMute": {"on": "click","selector": "label[for='spr1']","request": "reportNoLabelInstance"},"trackReportAd": {"on": "click","selector": "label[for='spr2']","request": "reportLabelInstance"},"trackSurveyResponse": {"on": "click","selector": "label[for='spr3']","request": "reportLabelInstance"},"trackWhyThisAd": {"on": "click","selector": "#sbtn","request": "reportLabelInstance"}}}