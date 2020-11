Hati-hati Unduh Aplikasi Android, Daftar 7 Aplikasi Android ini Bisa Menipu Penggunanya

Tidak sedikit pula aplikasi-aplikasi yang justru merugikan penggunanya. Sederet aplikasi berbayar menipu banyak penggunanya

POS-KUPANG.COM - Berhati-hatilah jika ingin mengundah sebuah aplikasi dari HP Android. Miris! Deretan aplikasi Android ini telah menipu penggunanya dengan biaya berlangganan yang cukup tinggi.

HP Android memiliki fungsi yang beragam. Bukan sekadar untuk berkomunikasi, HP Android bisa Anda gunakan buat berbagai kebutuhan.

Tentu saja, dengan aplikasi-aplikasi yang dapat membantu kebutuhan tertentu, termasuk pekerjaan. Lebih dari itu, HP Android juga berkembang menjadi sebuah gadget untuk bermain game.

Sayangnya, tidak sedikit pula aplikasi-aplikasi yang justru merugikan penggunanya. Sederet aplikasi berbayar menipu banyak penggunanya.

Avast melalui blog resminya melaporkan, ada aplikasi Android yang menipu penggunanya. Mereka pun membagikan tips, bagaimana cara menyingkirkannya.

Karena menipu para penggunanya, deretan aplikasi tersebut dikenal dengan istilah fleeceware. Lalu, bagaimana deretan aplikasi tersebut bisa menipu pengguna HP Android?

Deretan aplikasi tersebut menipu penggunanya dengan biaya berlangganan yang cukup tinggi. Avast menyebutkan, ada 7 aplikasi yang menipu pengguna HP Android dengan biaya berlangganan yang tinggi.

Setidaknya, beberapa aplikasi tersebut menewarkan biaya berlangganan mulai dari US$ 90 per tahun sampai US$ 1.440 per tahun.

Sayangnya, biaya berlangganan yang tinggi tersebut tidak sesuai dengan layanan aplikasi yang ditawarkan. Tidak hanya itu, sebagian aplikasi bahkan menampilkan iklan yang terlalu banyak di dalamnya.