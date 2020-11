Suasana Kota New York saat Pemilu AS

Warga New York AS Rayakan Kekalahan Trump dengan Suka Ria, Joe Biden Jadi Presiden ke 46

POS KUPANG.COM -- Proses penghitungan suara Pemilihan Presiden Amerika Serikat hampir rampung.

Sang penantang dari Partai Demokrat , Joe Biden yang berpasangan dengan Calon Wapres , Kamala Harris hampir pasti sebagai pemenang dalam Pilpres tahun 2020 ini

Kemenangan Joe Biden dan Kekalahan Donald Trump dari Partai Republik membuat warga New York turun ke jalan untuk merayakan kekalaha Donald Trump

Warga New York bergembira bersama dengan turun ke jalan pada Sabtu (7/11), untuk merayakan kekalahan Donald Trump dalam pemilihan umum presiden Amerika Serikat (AS) 2020. Orang-orang mengolok-olok putra daerah New York itu dengan ucapan, "Anda dipecat".

Di Manhattan para warga berteriak dan bertepuk tangan. Beberapa di antaranya mengibarkan bendera dan yang lainnya membunyikan teko dari balkon. Kendaraan juga membunyikan klakson untuk ikut merayakan.

Catherine Griffin menangis gembira di luar bersama satu dari dua anaknya. "Saya senang Trump pergi dari hidup kita, semoga selamanya," katanya kepada AFP.

"Sedikit kenormalan kembali dalam hidup kami, dan anak-anak saya bisa melihat manusia yang layak kembali memegang kendali - itu membuat saya bahagia," kata wanita berusia 47 tahun tersebut merujuk pada Joe Biden.

Ratusan orang lalu berkumpul di luar Trump Tower, dan banyak juga yang mengerubungi Grand Army Plaza Brooklyn. "Anda dipecat" atau "Trump dipecat", kalimat yang kerap diucapkan Trump saat tampil sebagai pembawa acara tv The Apprentice.

Ribuan orang lainnya berkumpul di Times Square dan Columbus Circle, di mana demo untuk mengawal integritas penghitungan suara berubah jadi pesta besar. "Biden akhirnya menang," kata JD Beebe (35) yang bekerja di sebuah perusahaan online.