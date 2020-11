SEDANG BERLANGSUNG World Boxing Devin Haney vs Yuriorkis Gamboa, Tinju Dunia Live di TV One?

POS-KUPANG.COM - Siaran Tinju Dunia TVOne pekan ini akan menghadirkan duel petinju dunia dalam program Best World Boxing.

Tayang di hari Minggu 8 November 2020, ada tiga pertandingan yang kembali ditayangkan TVOne.

Mulai dari Sharif Bogere vs Sergio Rivera, Devon Alexander vs Marcos Maidana, hingga duel Adrien Broner vs Eloy Perez.

Siaran langsung Best World Boxing TVOne tayang mulai pukul 09.00 WIB dan bisa disaksikan melalui link Live Streaming berikut ini:

Link 1

Link 2

Link 3

Devin Haney vs Yuriorkis Gamboa

Sementara itu, gelaran tinju dunia pekan ini kembali hadir dengan duel Devin Haney vs Yuriorkis Gamboa.