Parodi Situasi: Donald Trump Pindah ke Indonesia

POS-KUPANG.COM - "Donald Trump akan pindah negara jika kalah dalam pilpres AS!" "Siapa bilang?" "Baca berita!" kata Jaki. "Calon presiden AS dari Partai Republik, Donald Trump menyatakan dirinya akan pindah negara jika kalah dalam pilpres AS 2020. Hal ini disampaikan dalam kampanye pada Oktober lalu."

***

"Pindah kemana?"

"Indonesia!"

"Hah?" Rara terkejut bukan main. "Bagus itu," katanya lagi. "Kapan itu Pak Donald Trump datang? Kita kontak beliau sejak sekarang. Siapa tahu dia mau tinggal di kampung kita ini."

"Cocok!" sambung Jaki. "Kita ajak dia minum moke alias laru alias tuak arak, kita ajak poco-poco, tebe-tebe, gawi, ja'i, dan juga dansa ala kota Kupang. Pokoknya pasti luar biasa. Jadi berita dunia dan dunia dalam berita. Nama kita berdua pun langsung terangkat. Tenar, viral, dan luar biasa. Kita ajak pesta dengan miras sophia."

"Kita pasti menang pilkada," Jaki dan Rara melompat kegirangan.

"Tetapi kenapa Pak Donal Trump mau pindah negara?" tanya Rara dengan mimik masih terheran-heran.

"Dengar apa kata Donald Trump ketika itu," Jaki membaca ulang penggalan berita yang dibacanya. "Apa terbayang oleh Anda jika saya kalah, seumur hidup saya, apa yang akan saya lakukan? Saya akan mengatakan bahwa saya kalah dari kandidat terburuk dalam sejarah politik."

"Begitu kah?"

"Ya. Di depan para pendukungnya, Trump sempat mengeluarkan candaan bahwa dia berniat pindah negara ketimbang melihat Joe Biden jadi Presiden Amerika Serikat."

"Dia hanya bercanda!" kata Rara.

"Serius! Trump akan pindah ke Indonesia!" kata Jaki lagi.

***

"Kalau kita berdua kalah bagaimana?" tanya Rara.

"Pindah ke Amerika," jawab Jaki.

"Wah hebat sekali!" Rara bangga bukan main. "Daripada lihat pasangan Naza alias Nona Mia -Benza yang menang pilkada dan menjadi nomor satu di kampung kita, bukankah lebih baik pindah? Trump saja pindah negara apalagi kita berdua?"

Demikianlah dalam kampanye putaran menuju akhir, Raja alias Rara Jaki berkobar-kobar saat bicara. Keduanya benar-benar tidak sudi dikalahkan Naza. Keduanya yakin menang karena memiliki kesamaan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Yang pasti sama-sama incumbent. Incumbent yang menurut pendapat Raja, wajah lama dengan citra baru; wajah tenar dengan segudang pengalaman dan lain sebagainya.

"Saya akan pindah ke Amerika Serikat jika kalah pilkada!" teriak Jaki dalam debat terbuka yang diselenggarakan di aula kantor kabupaten."Apakah kamu kira saya sudi melihat wajah Naza jadi penguasa di wilayah ini. Maaf alias sori. Saya tidak bakal kalah! Kami pasti menang. Kalau kalah sudah pasti cabut dan terbang menuju Amerika Serikat!"

"Apa alasan pindah Amerika Serikat?" tanya Nona Mia.

"Pokoknya pindah!" jawab Jaki.

"Tak sudi lihat orang lain menang!" jawab Rara berterus terang."

"Kenapa pindah Amerika Serikat? Kenapa pindah negara?" tanya Nona Mia lagi.

"Donald Trump saja pindah ke Indonesia jika kalah dari Joe Biden," jawab Rara. "Apalagi saya dan Jaki. Harus sama seperti Pak Donald Trump," katanya sambil menepuk dada.

"Tidak takut kena covid 19 di Amerika sana?" tanya Benza.

"Peduli amat dengan covid 19!" demikian kata Jaki. "Yang penting politik. Bukankah pilkada sudah di depan mata? Pokoknya kalau Raja alias Rara -Jaki sampai kalah pilkada, kami akan cabut alias go to Amrik."

"Betul! Pokoknya ikut jejak Donald Trump."

"Apa hubungannya?" tanya Benza dan Nona Mia dalam debat yang dibiarkan bebas oleh pemandunya. "Dimana integritas dan identitas Anda sebagai warga asli kampung kita?"

"Pokoknya pindah. Pokoknya." sambung Jaki dan Rara. Kata-kata Raja disambut dengan tepuk tangan dan sorak-sorai meriah. Para pendukung Raja bangga bukan main. Amerika siapa yang tidak mau melayang ke sana? Pokoknya kalau sudah pokoknya, mau diapakan lagi?

***

"Di Amerika nanti kamu kerja apa?" tanya Nona Mia.

"Jual miras sophia," jawab Rara dan Jaki dengan bangganya.

Ternyata Raja alias Rara -Jaki benar-benar kalah pilkada. Ternyata Donald Trump benar-benar pindah ke Indonesia. Ternyata Rara Jaki benar-benar pindah ke Amerika Serikat. (*)