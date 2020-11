Aaliyah Massaid: Ingat Ayah

POS-KUPANG.COM - Meninggalnya aktor Adjie Massaid 5 Februari 2011 cukup mengejutkan banyak orang. Tidak ada yang menyangka aktor yang bertubuh sehat itu sudah kembali pada Penciptanya.

Kenangan akan saat-saat terakhir Adjie rupanya masih membekas jelas dalam ingatan putrinya, Aaliyah Massaid, seperti kemudian dia ceritakan kembali di YouTube Ari Lasso.

Sempat minta menghubungi Reza Aaliyah yang saat itu masih berumur sembilan tahunan diminta ayahnya untuk menghubungi Reza.

Baca juga: DPRD Kabupaten Kupang Desak Pemkab Kupang Tetapkan Perda P4GN

"Kan ibuku rumahnya di Lebak Bulus, sebelum meninggal, dia (Adjie) telepon aku dulu 'call your mom dan come here'. Lalu aku telepon ibu, ibu enggak angkat," ujar Aaliyah.

Adjie meminta Aaliyah datang karena Reza tak mengangkat telepon Aaliyah, akhirnya Adjie meminta putrinya itu untuk datang menemaninnya.

Baca juga: PLN Latih Ibu Rumah Tangga di Melolo Olah Frozen Food

"Terus dia bilang 'just go home first kak', terus dia nyusulin kan pulang," kata Aaliyah.

Ketika sampai di rumah, Aaliyah melihat kondisi ayahnya memprihatinkan, Adjie terus memegang dadanya dan langsung tergeletak di karpet.

Awalnya Aaliyah sempat mengira ayahnya hanya bercanda karena merintih kesakitan.

"Terus dia keluar mobil sudah pegangin jantung masuk rumah, sudah gitu langsung ngegeletak di karpet pegangin jantung sebelah kiri, aku pikir dia bercanda, aku sempat nyanyi," kata Aaliyah.

Mengetahui kondisi ayahnya yang ternyata benar-benar gawat, Aaliyah lalu memanggil ibu sambungnya, Angelina Sondakh.

"Terus aku langsung manggil mami tiri (Angelina Sondakh) aku untuk ke rumah sakit itu," kata Aaliyah.

Tidak seperti biasanya, saat membawa Adjie ke rumah sakit, Aaliyah dilarang untuk ikut. Karena tak dibolehkan mengantar ke rumah sakit, Aaliyah akhirnya tinggal di rumah bersama kakaknya, Zahwa Rezi Massaid.

Aaliyah dan Zahwa terus menangis mengingat ayahnya yang kala itu masuk rumah sakit tiba-tiba.

"Kakakku nangis terus, aku kejer banget nangis," ucap dia. (kompas.com)