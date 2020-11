Atta Halilintar Terbaring Lemah Pacar Aurel Hermansyah Divonis Derita Penyakit Ini, Demam Tinggi 40C 

Atta Halilintar Terbaring Lemah, Pacar Aurel Hermansyah Divonis Derita Penyakit Ini, Demam Tinggi 40 derajat celcius

POS-KUPANG.COM - Kabar sedih datang dari Atta Halilintar, pacar Aurel Hermansyah terbaring lemah.

Sebuah foto yang memperlihatkan Youtuber Atta Halilintar terbaring sakit beredar di media sosial.

Dalam foto tersebut di lengan Atta Halilintar tampak terpasang infus.

Sementara bagian kepalanya dikompres dengan handuk kecil

Melalui Instagramnya, Aurel Hermansyah menyampaikan kabar sedih tentang sang kekasih, Atta Halilintar.

Ia mengunggah foto Atta tengah terbaring di tempat tidur karena sakit.

Atta tampak begitu tak berdaya dengan kompres terpasang di keningnya.

Putri Anang Hermanyah lantas meminta doa kesembuhan.

"Get well soon," tulisnya.