Link Live Streaming RCTI Plus, Gratis! Siaran Langsung Liga Italia, BIG Match Lazio vs Juventus

POS KUPANG, COM - Siaran langsung Liga Italia, Big Match Lazio vs Juventus, link live streaming RCTI Plus, gratis!

Jadwal Liga Italia pekan ke-7 menyajikan laga Lazio vs Juventus yang akan berlangsung di Olimpico Stadium, Minggu (8/11/2020) pukul 18.30 WIB.

Laga sarat gengsi tersebut disiarkan secara langsung di RCTI dan beIN Sports 2, serta dapat diakses melalui siaran live streaming RCTI Plus.

Link live streaming tersedia di akhir artikel ini.

Jelang kick off Lazio vs Juventus akhir pekan nanti, raksasa Italia, Juventus belum menemukan pakem formasi yang mereka gunakan untuk mengarungi ketatnya kompetisi musim 2020/2021.

Tercatat lebih dari tujuh pergantian formasi digunakan oleh Andrea Pirlo selaku pelatih pada pertandingan Juventus.

Terbaru dalam kemenangan Juventus di ajang Liga Champions, Andrea Pirlo memilih untuk menerapkan formasi 4-3-3.

Bersua dengan wakil tim asal Hungaria, Ferencvaros, Juventus mampu menghancurkan mereka dengan skor telak 4-1.

Kemenangan yang dihasilkan Cristiano Ronaldo cs memastikan mereka kini menghuni posisi kedua klasemen Grup G Liga Champions dengan koleksi sembilan poin.

Namun seperti yang diungkapkan awal tadi, pasukan Andrea Pirlo sejauh ini belum menentukan pakem formasi yang diterapkan.