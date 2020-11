Update Harga Emas Antam, Emas Batik dan UBS di Pegadaian Rabu 4 November 2020

POS-KUPANG.COM - Harga emas di Pegadaian hari ini Rabu 4 November 2020 untuk emas produksi PT PT Aneka Tambang Tbk (Antam) Rp per gram 1.977.000/dua gram, emas batik Rp 1.178.000 per gram dan emas antam retro Rp 938.000 per gram

Dikutip dari Website Pegadaian, ukuran emas paling kecil yakni 0,5 gram, untuk Antam retro, emas batik maupun UBS sedangkan emas antam 2 gram

Selain emas produksi PT Aneka Tambang (antam) ada juga emas UBS pada Rabu 4 November 2020 dengan harga Rp 977.000 per gram

Update Harga emas Pegadaian hari ini Rabu 4 November 2020 baik itu emas Antam, emas Antram Retro, Emas Batik dan Emas UBS

Berikut rincian harga emas, baik emas antam, emas batik, antam retro dan UBS di Pegadaian Hari Rabu 4 November 2020

Emas Antam

Berat (gram) Harga emas antam

2.0 Rp 1.977.000

3.0 Rp 2.938.000

5.0 Rp 4.882.000