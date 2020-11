Liga Champions - Ferencvaros vs Juventus: Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming TV Online

POS-KUPANG.COM - Prediksi Susunan Pemain, Head to Head dan Live Streaming Ferencvaros vs Juventus di duel Liga Champions Kamis (5/11/2020) tersaji via Live Streaming TV Online Vidio.com, Cristiano Ronaldo starter.

Andrea Pirlo menyebut I Bianconeri sudah jauh lebih kuat sejak dipermalukan Barcelona jelang laga Ferencvaros vs Juventus di Liga Champions malam ini mulai pukul 03.00 WIB dan tayang via TV Online.

Link Live Streaming Ferencvaros vs Juventus di Liga Champions bisa diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com, Cristiano Ronaldo starter.

Siaran Langsung SCTV menyiarkan duel Basaksehir vs Manchester United pada matchday ketiga Grup G Liga Champions 2020-2021. Bukan duel Ferencvaros vs Juventus

I Bianconeri wajib merebut tiga poin dari Ferencvaros jika ingin memperbesar peluang mereka lolos ke babak 16 besar.

Pada laga sebelumnya, Juventus telah kehilangan poin lantaran takluk dari Barcelona di markasnya, Allianz Stadium, Kamis (29/10/2020).

Bermain tanpa Cristiano Ronaldo, Juventus menyerah dengan skor 0-2.

Saat itu Ronaldo berhalangan tampil lantaran terjangkit COVID-19.

Jelang laga mengahdapi Ferencvaros, Andrea Pirlo menyebut timnya sudah sangat siap.