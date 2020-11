Jadwal Siaran Langsung Liga Champions Malam Ini, Live SCTV, Akses Link Live Streaming Vidio.com

POS-KUPANG.COM - Nonton siaran langsung Liga Champions mulai malam ini atau Rabu (4/11/2020) dini hari WIB di SCTV atau akses link live streaming Vidio.com.

Link live streaming Vidio.com seluruh laga terdapat di akhir artikel ini.

Ada delapan pertandingan matcday 3 yang dua di antaranya bisa diakses via Live Streaming SCTV, yakni Real Madrid vs Inter Milan dan Lokomotiv Moskow vs Atletico Madrid.

Sedangkan laga menarik lainnya di Liga Champions dapat disaksisikan secara langsung melalui live streaming Vidio.com.

Pertandingan Liga Champions live SCTV akan dibuka Rabu (4/11/2020) dinihari pukul 00.55 WIB dengan laga Lokomotiv Moskwa vs Atletico Madrid (Grup A).

Kemudian dilanjutkan dengan laga big match Real Madrid vs Inter Milan.

Berlaku sebagai tuan rumah di Estadio Alfredo Di Stefano, Los Blancos butuh tiga poin setelah gagal menang dalam dua partai pertama.

Seusai tumbang 2-3 dari Shakhtar Donetsk dalam pertandingan pembuka, Sergio Ramos dkk mengimbangi Borussia Moenchengladbach 2-2.

Raihan satu poin dari dua pertandingan membuat Madrid terdampar di dasar klasemen Grup B.