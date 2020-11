Aurelie Moeremans: Lebih "Pede" Akting

POS-KUPANG.COM - Artis peran Aurelie Moeremans mengakui pernah mengalami toxic relationship (hubungan asmara yang tidak sehat). Pengalaman pahit itu bisa membantu Aurelie menghayati peran Dinda dalam film Story of Kale: When Someone's in Love.

"Jadi karakter Dinda sama karakter aku lumayan banyak kemiripan, dulu pernah punya toxic relationship. Pernah, pernah banget," ungkap Aurelie dalam kanal YouTube The Leonardo's, Minggu (1/11/2020).

Kemiripan lainnya adalah Dinda yang tidak percaya diri ketika menyanyi di hadapan banyak orang. Menurut Aurelie, dia juga seperti itu.

"Dinda ini dia bisa musik, dia bisa nyanyi, cuma dia tuh enggak terlalu pede depan panggung, jadi ya buat hobi aja dan aku sedikit kayak begitu," kata Aurelie.

Apabila disuruh memilih, pemilik nama lahir Aurelie Alida Marie Moeremans itu lebih memilih syuting film dibandingkan bernyanyi di depan orang banyak.

"Kurang pede, kalau untuk rekaman doang aku pede tapi kalau untuk manggung itu hmm aku lebih pede syuting dibandingkan manggung. Kalau manggung kan kayak langsung (berinteraksi)," kata Aurelie.

Selain itu, Aurelie juga mengaku khawatir ketika syuting tersebut yang berlangsung selama tujuh hari tanpa jeda. Sebelum syuting terlaksana, kata Aurelie, semua pemain dan kru film diwajibkan untuk menjalani swab test dan hasilnya negatif.

Kendati demikian, ia mulai khawatir ketika syuting hari keenam, para pemain dan kru mulai batuk-batuk.

"Di hari keenam semuanya batuk. Deg-degan enggak sih? Jadi di hari keenam tiba-tiba Mas Angga batuk, aku batuk, Ardhito batuk, semuanya batuk," ungkap Aurelie.

Mengurangi kepanikan, Aurelie mengatakan para pemain dan kru menganggap itu hanyalah flu karena letih syuting film tanpa jeda hari.

"Terus aku gini, aku kayak bikin note, 'To, ini flu kan ya?', terus aku tunjukin. Nah terus dia kayak ngakak gitu, 'ya iyalah'," ucap Aurelie.

Namun kepanikan semakin terasa ketika Aurelie mendengar ada yang batuknya sudah tidak normal. Kepanikan Aurelie terhadap Covid-19 pun akhirnya selesai setelah hasil swab para pemain dan kru film dinyatakan negatif.

"Sebelum kita pulang, kita swab juga kan biar pulangnya dengan aman kumpul sama keluarga. Di swab semuanya, ternyata negatif," ucap Aurelie.

Adapun film Story of Kale yang dibintangi Ardhito Pramono tayang perdana pada Jumat (23/10/2020) di Bioskop Online. Film yang memiliki judul lengkap Story of Kale: When Someone's in Love ini merupakan spin-off dari film Nanti Kita Cerita tentang Hari Ini atau NKCTHI (2020).

Story of Kale digarap oleh sutradara Angga Dwimas Sasongko di bawah naungan rumah produksi Visinema Pictures. Story of Kale mengambil latar waktu sebelum Kale bertemu dengan Awan (Aurora Amanda) di film NKCTHI. (kompas.com)