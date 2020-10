MU vs Arsenal: Head to Head, Prediksi Skor, Susunan Pemain dan Jadwal Live Streaming

Striker Manchester United, Anthony Martial, mengikuti jejak sembilan legenda dalam laga Liga Inggris kontra Southampton di Stadion Old Trafford.

POS KUPANG, COM - Duel Manchester United vs Arsenal akan digelar di Stadion Old Trafford, Manchester, Minggu 1 November 202.

Sesuai jadwal, duel Manchester United vs Arsenal bisa disaksikan secara live di MolaTV Mulai pukul 23.30 WIB.

Menjamu Arsenal di Old Trafford, Manchester United berbekal motivasi tinggi. Mereka baru saja menaklukkan Leipzig di Liga Champions dengan skor 5-0.

Setelah kalah dari Tottenham Hotspur 6-1, 4 Oktober lalu, Ole Gunnar Solskjaer tampaknya berhasil menemukan skuad yang dibutuhkan.

Tiga laga mereka akhiri dengan kemenangan, termasuk melawan PSG dan hanya satu kali imbang saat melawan Chelsea.

Posisi Manchester United yang masih di posisi 15 klasemen sementara, tentu menjadi pelecut bagi Ole untuk terus meraup kemenangan.

Terlebih, Marcus Rashford kini semakin tajam di lini depan. Saat ini, dirinya sudah mencetak 7 gol untuk MU dan menjadi top skor sementara di tim.

Tanpa kehadiran Anthony Martial, MU masih punya Edinson Cavani yang bakal bahu membahu mencetak pundi gol untuk Setan Merah.

Solskjaer diperkirakan akan tetap menggunakan formasi yang sama saat mereka menaklukkan Leipzig, dimana Mason Greenwood bakal mendukung duet Donny van de Beek dan Anthony Martial di lini depan.

Sementara itu, tim tamu akan berlaga tanpa bintang utama. Willian saat ini dipastikan masih dalam kondisi cedera.