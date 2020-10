Emil Dardak : Kita Sama-sama Ingin Sejahtera dan Kita Ingin Sejahtera Bersama - sama, Info

Emil Dardak : Kita Sama - sama Ingin Sejahtera dan Kita Ingin Sejahtera Bersama - sama

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim), Emil Elestianto Dardak, dalam kegiatan Misi Dagang Provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diselenggarakan pada Senin (26/10/2020) mengatakan, NTT dan Jatim sama - sama memiliki visi "Sejahtera).

"Sebagaimana tadi disampaikan oleh bapak Wagub NTT, sama - sama kita punya visi "Sejahtera". Kita ingin sejahtera, kita sama - sama ingin sejahtera, dan kita kita ingin sejahtera bersama - sama. Inilah sebabnya kita membangun persahabatan, persaudaraan agar kesejahteraan bisa kita raih bersama - sama" kata Emil.

"Kita tidak percaya kepada kompetisi makalah tetapi kita percaya kepada kolaborasi yang membuat kita menjadi sama - sama pemenang" lanjutnya.

Menurut Emil, misi dagang ini memang sebuah upaya karena NTT memiliki potensi yang luar biasa, begitu pula Jawa timur.

" Namun potensi ini tidak bisa maksimal kalau kita tidak saling berdagang. Ini merupakan salah satu hal yang benar - benar dirorong, bahkan oleh para ekonom dimasa lalu, mengatakan bahwa ada teori - teori seperti teori kumpulan komparatif kumpulan kompetitif yang mana tugasnya pada intinya setiap masyarakat akan lebih diuntungkan kalau terjadi perdagangan karena perdagangan memungkinkan kita untuk fokus kepada keunggulan kita masing - masing sehingga kita bisa memproduksi dengan lebih efisien" urainya.

Dengan luas wilayah yang hampir sama yakni kurang lebih 47 ribu kilometer persegi dan keindahan alam dari berbagai pulau di NTT, Emil meyakini bahwa NTT, The New Teritory of Tourism akan terwujud dengan kehadiran Jatim sebagai sahabat.

Emil melanjutkan, meski di NTT sudah ada pabrik semen, pembangunan di NTT akan perlu banyak semen, bisa dari Jatim atau dari daerah - daerah lain di pulau Jawa melalui pelabuhan - pelabuhan di Jatim.

" Banyak sekali peluangnya. Inilah sebabnya kami berharap bahwa walaupun masih pandemi kita jangan kemudian merasa pesimis terhadap masa depan kita, karena ini ibaratnya sugesti, kalau orang pesimis akan masa depan dia akan berhenti berkegiatan, berhenti belajar berhenti berinvestasi" ujar Emil.

Lanjut Emil, kalau hak itu terjadi, justru terjadi efek kebalikan dari bola salju. Kalau bola salju makin didorong makin besar tapi kalau ini makin didorong main kecil atau hilang.