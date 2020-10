Sosok Kekasih Baru Shaheer Sheikh Setelah Tak Lagi sama Ayu Ting Ting yang Kini Dekat Adit Jayusman 

POS-KUPANG.COM - Setelah Ayu Ting Ting secara terang - terangan memamerkan sosok kekasih barunya Adit Jayusman, kini giliran sang mantan kekasih yakni Shaheer Sheikh yang juga turut mengungkap perihal kisah asmaranya yang selama ini ditutup-tutupi.

Seperti yang diketahui Ayu dan Shaheer sebelumnya sempat menjalin hubungan asmara selama 4 bulan pada tahun 2015.

Namun sayangnya hubungan tersebut harus berakhir lantaran banyaknya pihak yang menetang hubungannya akibat status Ayu yang merupakan seorang janda beranak satu.

Baca juga: Sudah Pacari Adit Jayusman, Netizen Salfok dengan Perubahan Bentuk Tubuh Ayu Ting Ting, Ini Fotonya

Dari awal, Shaheer Sheikh mengaku tidak ada niatan untuk mengakhiri hubungannya dengan Ayu Ting Ting.

Padahal kala itu, Shaheer Sheikh sama sekali tidak keberatan dengan status perkawinan Ayu Ting Ting.

Aktor tampan berdarah India itu bahkan mengaku jatuh cinta pada Ayu Ting Ting lantaran kesederhanaannya sebagai seorang ibu tunggal.

Selain itu banyaknya perbedaan pandangan di antara Ayu Ting Ting dan Shaheer Sheikh juga ikut berimbas pada banyaknya kesalahpahaman yang terjadi.

Perlahan, Shaheer Sheikh mengakui bahwa kesalahpahaman ini menjadi masalah besar di antara mereka.

Sudah sama-sama memiliki kehidupan masing-masing, seolah tak mau kalah dari Ayu Ting Ting yang kini sudah menemukan tambatan hati baru, Shaheer pun secara berani menunjukan sosok pacar baru lewat unggahan di akun instagram miliknya Minggu (25/10/2020)

Baca juga: Mbak You Sebut Sifat Asli Aditya Jayusman yang Bikin Ayu Ting Ting Luluh, Singgung Pernikahan?

Terlihat dalam unggahan tersebut seorang wanita sedang berdiri dengan pakaian berwarna biru muda dan rambut kriting panjang yang dibiarkan tergerai.

"Mommy there is something in the backyard..

#swiftlef