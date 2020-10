Pernah Dituding Menjiplak Lagu Via Valen Minta Maaf Ayu Ting Ting Tidak, Katanya: Siapa Yang Bilang?

Via Vallen

Pernah Dituding Menjiplak Lagu, Via Valen Minta Maaf, Tapi Ayu Ting Ting Tidak, Katanya: Siapa Yang Bilang?

POS-KUPANG.COM - Dua artia papan atas ini, sesungguhnya pernah mendapat tudingan tak sedap. Kedua artis tersebut sama-sama disebut melakukan plagiat atas menjiplak video klip milik penyanyi Korea Selatan.

Kedua artis pedangdut tersebut, adalah Ayu Ting Ting dan Via Vallen.

Beberapa waktu lalu, keduanya sama-sama pernah diduga menjiplak video klim milik penyanyi Korea Selatan.

Video klip lagu Via Vallen yang berjudul Kasih Dengarlah Aku terdapat banyak kesamaan dengan milik IU berjudul Above The Time.

Penggemar IU, UAENA, di Indonesia geram dan meminta pertanggungjawaban dari pihak manajemen dan semua yang terlibat atas pembuatan video tersebut.

Sementara itu Ayu Ting Ting pada tahun 2012 silam, video klip lagunya yang berjudul Sik Asik disebut plagiat video klip 2NE1 berjudul I Am The Best.

Senasib dengan Via Vallen, para penggemar 2NE1 pun gaduh dan menghujat Ayu Ting Ting.

Mengalami permasalahan yang serupa, Ayu Ting Ting dan Via Vallen rupanya menunjukkan reaksi yang berbeda.

Melalui unggahan Insta Story Instagram-nya, Via Vallen mengakui bahwa video klip " Kasih Dengarkanlah Aku" sangat mirip dengan video musik IU yang berjudul " Above The Time".

Via Vallen menegaskan, dugaan plagiat ini sama sekali tidak ada unsur kesengajaan dari dirinya sendiri.