Ketua Stikom Uyelindo Kupang, Marianus Ignaisus J Lamabelawa: Mahasiswa Non IT Ikut Pra Kuliah

POS-KUPANG.COM - SEKOLAH Tinggi Manajemen dan Informatika Teknik Komputer ( STIKOM) Uyelindo Kupang merupakan satu-satunya kampus dengan platform informasi dan teknologi (IT) di Nusa Tenggara Timur. Meski demikian, mahasiswanya bukan hanya tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Ada alumni Sekolah Menengah Atas (SMA) dan umum. Mahasiswa baru yang merupakan tamatan SMA mendapat perlakuan berbeda.

"Di awal perkuliahan, bagi siswa-siswi non IT diberikan pra kuliah. Supaya mahasiswa yang dari umum bisa sama seperti mahasiswa yang dari SMK," kata Ketua STIKOM Uyelindo Kupang, Marianus Ignasius J Lamabelawa, M.Cs dalam acara Ngobrol Asyik Pos Kupang, Kamis (22/10/2020).

Seperti apa program pra kuliah? Bagaimana implementasinya? Apa kendala yang dihadapi? Berikut petikan wawancara Manajer Online Pos Kupang Imam Hidayat dan wartawati Pos Kupang Maria Eno Toda dengan Marianus Ignasius Lamabelawa.

STIKOM sebagai kampus IT. Apakah sebelum menerapkan pembelajaran daring, dosen dan mahasiswa sudah dibekali dengan IT?

Sekalipun kampus IT, tetapi untuk mahasiswa inputannya masih beragam. Ada mahasiswa dari SMK dan umum, sehingga di awal perkuliahan bagi siswa-siswi non IT diberikan pra kuliah. Supaya mahasiswa yang dari umum bisa sama seperti mahasiswa dari SMK.

Program pra kuliahnya berapa lama?

Pra kuliah selama satu minggu. Supaya bisa operasikan word, excel dan internet disertai dengan pengenalan perkuliahan daring, sehingga semua dasar di kampus itu diperkenalkan dan mahasiswanya tahu, maka ke depan iya bisa mengerjakan tugas-tugas yang dikirim dosen melalui daring. Jadi, itu literasi dasar bagi mahasiswa.

Untuk mahasiswa semester awal perlu diberikan pengenalan dan pengetahuan dasar-dasar di kampus. Namun untuk mahasiswa semester tiga ke atas sudah mahir dalam mengoperasi IT.

Bagaimana dosennya?