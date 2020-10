DPW ALFI NTT Apresiasi Kantor Bea dan Cukai Kupang karena Menghadirkan Klinik Eksport

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia/Indonesian Forwarders Association (ALFI/ILFA) Nusa Tenggara Timur (NTT) menyambut positif kegiatan seminar dan pameran klinik eksport oleh Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kupang. Seminar dan pameran itu digelar di Aston Hotel Kupang, Kamis (22/10/2020).

Hal ini disampaikan Ketua DPW ALFI/ILFA NTT, Charles Angliwarman ketika ditemui Pos Kupang.com di Kupang, Jumat (23/10/2020). "Saya memberi apresiasi yang positif kepada Bapak I Ketut Suardinaya, Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kupang yang telah menggelar kegiatan ini," kata Charles.

Charles memandang kegiatan ini sangat strategis karena dilaksanakan bertepatan dengan pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan peningkatan kemampuan ekonomi pelaku usaha baik di sektor riil maupun sektor keuangan termasuk kelompok industri kecil menengah (IKM) di daerah ini.

Kegiatan yang mengambil tema, "Peran BC dalam Mendukung IX Go Internasional," ini diikui oleh para pelaku usaha kecil menengah (UKM) dan akademisi di wilayah Kupang. Charles mengatakan, DPW siap memberi suport eskport dari NTT.

Acara ini juga dilihatnya bagus dan membangun sinergi yang kuat antarstakeholder. Selain menyampaikan terima kasih kepada KPPBC Kupang, Charles juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden RI, Kementerian Perhubungan melalui Dirjen BEA dan Cukai, Kementerian Keuangan dan Gubernur NTT.

Klinik Export dan program Pemulihan Ekonomi Nasional kata Charles, dapat mendorong dan membantu IKM, UKM dan UMKM di Kupang agar dapat mengirim produk serta melakukan eskport ke luar negeri. Di lain pihak, bea dan sukai siap membantu pemasaran dan perizinan. ALFI NTT telah bertekat juga untuk melakukan kolaborasi dengan ALFI seluruh Indonesia, AFATA (ASEAN) dan FIATA (Europa).

Ia juga menjelaskan NLE (National Logistic Ecosistem) juga fokus pada logistik (cost and time) dan kemudahan perizinan (SSM); UU Cipta Kerja (Penciptaan Lapangan Pekerjaan dan Mendorong Investasi); serta program PEN (memajukan perekonomian daerah dan peningkatan export).

Ia mengatakan, sesuai UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, dan PMK No. 110/PMK.04/2019 tentang Perubahan PMK No. 177/PMK.04/2016 tentang KITE (Kemudahan Import Tujuan Export) IKM, sangat membantu pengusaha logistik dan pengusaha IKM dari sisi hemat biaya hingga 25-30%. Seminari ini dihadiri Ketua Kadin NTT, Badan Pengurus HIPMI NTT, Pimpinan Apindo NTT, Ketua DPD ALFI NTT dan PT. NAM Sophia. (Laporan R eporter POS-KUPANG.COM, Paul Burin)