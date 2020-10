Jadwal Liga Champions Malam Ini: Real Madrid vs Shakhtar Donetsk, City vs Porto, Ajax vs Liverpool

Jadwal Liga Champions Malam Ini: Real Madrid vs Shakhtar Donetsk, ManCity vs Porto, Ajax vs Liverpool

POS-KUPANG.COM - Liga Champions'>Jadwal Liga Champions fase grup matchday pertama akan mulai bergulir hari ini Selasa (20/10/2020).

Rangkaian fase grup Liga Champions matchday 1 bakal dibuka oleh laga Zenit vs Club Brugge dan Dynamo Kyiv vs Juventus, Selasa (20/10/2020).

Laga Zenit vs Club Brugge dan Dynamo Kyiv vs Juventus akan digelar pada pukul 23.55 WIB.

Laga Dynamo Kyiv vs Juventus akan disiarkan langsung di SCTV dan bisa diakses melalui layanan vidio.com.

Gelandang Manchester United, Donny van de Beek, memeluk Juan Mata usai gelandang asal Spanyol tersebut mencetak gol kedua Setan Merah pada laga Piala Liga Inggris kontra Brighton pada Kamis (1/10/2020) dini hari WIB. (AFP/Andy Rain)

Tak hanya itu, laga Paris Saint Germain (PSG) vs Manchester United juga akan disiarkan langsung di SCTV.

Duel PSG vs Manchester United dijadwalkan berlangsung di Stadion Parc des Princes, Rabu (21/10/2020) dini hari pukul 02.00 WIB.

Jadwal lengkap Liga Champions fase grup matchday 1 bisa dilihat di akhir artikel

Pertandingan Liga Champions matchday pertama akan menyajikan beberapa laga menarik lainnya, seperti pertandingan Chelsea vs Sevilla.

Tak ketinggalan, juara Liga Champions musim lalu, Bayern Munchen akan menghadapi Atletico Madrid.

Pertandingan Bayern Munchen vs Atletico Madrid digelar sehari setelahnya di Allianz Arena, Kamis (22/10/2020) dini hari WIB.