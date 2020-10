Pilkada Sumba Timur - Ini Jumlah DPT di Sumba Timur

POS-KUPANG.COM | WAINGAPU - Daftar Pemilih Tetap ( DPT) di Kabupaten Sumba Timur sebanyak 171.685 orang. DPT ini sudah diplenokan Komisi Pemilihan Umum ( KPU) pada 13 Oktober 2020 lalu.

Hal ini disampaikan Ketua KPU Sumba Timur, Oktavianus Landi, S.T , Selasa (20/10/2020).

Menurut Oktavianus, KPU Sumba Timur sudah melakukan rapat pleno penetapan DPT untuk Pilkada Sumba Timur tahun 2020.

"Jumlah DPT yang kita tetapkan sebanyak 171.685. Pemilih perempuan sebanyak 83.936 orang dan pemilih laki-laki 87.749 orang," kata Oktavianus.

Dijelaskan, dari total DPT itu, jumlah pemilih terbanyak ada di Kecamatan Kota Waingapu dan Kecamatan Kambera.

Untuk Kecamatan Kota Waingapu jumlah pemilih sebanyak 23.562 pemilih dan di Kecamatan Kambera sebanyak 23. 451 pemilih.

Sedangkan pemilih paling sedikit ada di Kecamatan Kambata Mapambuhang yakni sebanyak 2.731 pemilih dengan 10 TPS.

Sekretaris KPU Sumba Timur, Kh. Umbu Tamu Hawu, S.H, mengatakan, nanti data by name by address akan diserahkan ke tim paslon setelah NIK dari pemilih itu ditutup.

"Data itu juga kita serahkan ke PPS untuk diumumkan. Jika ada pemilih yang belum diakomodir maka akan masuk dalam daftar pemilih yang menggunakan KTP saat pencoblosan," kata Umbu Tamu.

Didampingi Kasubag Program dan Data, Sacarias Lenggu, Umbu Tamu mengatakan, saat ini tidak ada lagi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) baik DPTb1 atau DPTb2, kecuali Daftar Pemilih Khusus (DPK).

"Jika ada yang meninggal atau lainnya maka saat pembagian C6 maka PPS tidak memberikan C6 yang bersangkutan. Sedangkan apabila masih ada pemilih yang belum didata, maka bisa menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik dan hanya bisa mencoblos di TPS sesuai alamat domisili," ujarnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)