Indra Bekti Cicil Uang Baju Nikah Hingga 1 Tahun, Ivan Gunawan Sindir Calon Pengantin Yang Utang

POS-KUPANG.COM - Siapakah yang calon pengantin yang berutang baju pengantin pada Ivan Gunawan hingga hampir satu tahun?.

Ivan Gunawan dalam acara Deddy’s Corner menyampaikan sindiran kepada calon pengantin yang berutang.

Padahal kata pria berusia 38 tahun itu mengaku bahwa uang tersebut berguna untuk membayar gaji karyawannya.

Sayangnya, Ivan enggan menyebut nama calon mempelai tersebut.

Ivan Gunawan (Grid.ID)

Ivan Gunawan menjawab pertanyaan Nikita Mirzani (YouTube Crazy NikMir Real)

"Eh ngomong-ngomong soal utang, ada yang masih utang baju belum ambil, sudah mau setahun. Halo say buat Anda calon mempelai yang mau menikah dan belum juga transfer, lumayan say buat gajian say. Jangan sebut nama makin enggak dibayar," kata Ivan Gunawan dalam YouTube TransTV Official dikutip Kompas.com, Senin (19/10/2020).

Berbicara soal utang, pemilik nama asli Ivan Gunawan Putra ini memang tak masalah jika ada seseorang yang berutang padanya, asalkan mengenalnya.

Bahkan pembawa acara Brownis ini blakblakan bahwa Indra Bekti sempat berutang kepadanya saat menikah.

Ivan Gunawan (Instagram @ivan_gunawan)

Akan tetapi, Ivan salut lantaran Indra Bekti menepati janji.