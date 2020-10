Nonton TV Online pertandingan Barcelona vs Sevilla dalam lanjutan Liga Spanyol, bisa nonton di link ini, link live streaming SCTV Barcelona Vs Sevilla.

Saksikan Kompetisi Elit Eropa Malam Ini, Inter Vs Milan, Everton Vs Liverpool, Man City Vs Arsenal

POS-KUPANG.COM - Akhir pekan ini, Anda akan disajikan dengan laga big match komperisi elit eropa. Liga Inggris, Liga Italia, Bundesliga, hingga Liga Spanyol.

Untuk melengkapi keseruan akhir pekan ini, akan disajikan secara lengkap jadwal bola akhir pekan ini.

Dari Liga Inggris akan tersaji derby Merseyside Everton vs Liverpool dan Man City vs Arsenal live Mola TV.

SementaIra dari Serie A Liga Italia akan menyajikan derby Della Madonnina antara Inter Milan vs AC Milan disiarkan langsung RCT.

Berikut jadwal bola akhir pekan lengkap dengan link live streaming:

LaLiga Liga Spanyol Live beIN Sports

Berikut jadwal Liga Spanyol Pekan 6

Sabtu, 17 Oktober 2020

Pukul 18.00 WIB - Granada vs Sevilla

Pukul 21.00 WIB - Celta Vigo vs Atletico Madrid

Pukul 23.30 - Real Madrid vs Cadiz

Minggu, 18 Oktober 2020