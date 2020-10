Jadwal Tinju Dunia Minggu 18 Oktober 2020, Vasyl Lomachenko vs Teofimo Lopez Live ESPN Bukan TV One

POS-KUPANG.COM - Jadwal Siaran Langsung Tinju Dunia Minggu 18 Oktober 2020, ada Vasiliy Lomachenko vs Teofimo Lopez ( Lomachenko vs Lopez ) via Live Streaming ESPN, simak Prediksi dan Head to Head di artikel ini.

Saat ini belum ada konfirmasi laga ini tayang via Siaran Langsung TV One.

Head to Head dan Siaran Langsung Tinju Dunia atau Live Streaming Lomachenko vs Lopez dalam pertarungan penyatuan perebutan gelar juara kelas ringan, Sabtu (17/10/2020) pagi WIB atau Minggu 18 Oktober 2020 waktu Indonesia via Live Streaming TV Online ESPN.

Live Streaming TVOne?

Kalaupun tak tayang via Siaran Langsung TVOne, Siaran Langsung Tinju Dunia partai kelas ringan antara Vasiliy Lomachenko vs Teofimo Lopez ini disiarkan via Live Streaming ESPN pukul 20.00 waktu setempat. Selain Lomachenko vs Lopez ada beberapa Siaran Langsung Tinju Dunia yang digelar Oktober 2020.

Link Live Streaming Lomachenko vs Lopez bisa diakses via Live Streaming TV Online ESPN di artikel ini. Saat ini kami masih menunggu kepastian bahwa Live Streaming TVOne menayangkan laga ini atau tidak.

Duel akbar Tinju Dunia Minggu 18 Oktober 2020 mempertemukan dua jawara, Vasiliy Lomachenko vs Teofimo Lopez.

Pertarungan yang digelar di The Bubble, MGM Grand, Las Vegas, AS, ini memperebutkan tiga sabuk juara dunia kelas ringan versi IBF, WBA dan WBO.

Sesuai jadwal, pertarungan Vasyl Lomachenko vs Teofimo Lopez Jr akan disiarkan secara langsung di ESPN.