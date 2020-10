Ini Link Live Streaming Pernikahan Nikita Willy dan Indra Priawan, Hari Ini Jumat 16 Oktober 2020

POS-KUPANG.COM - Akhirnya, hari bahagia yang ditunggu-tunggu itu, datang juga.



Hari ini, Jumat 16 Oktober 2020, artis Nikita Willy akan menikah dengan Indra Priawan.

Anda bisa menyaksikannya melalui link live streaming akad nikah Nikita Willy dan Indra Priawan yang dicantumkan pada artikel ini.

Sebagai informasi, acara akad nikah pasangan yang satu ini akan disiarkan secara ekslusif di setiap kanal Bridestory.

Dari informasi yang dimuat di akun Instagram @thebridestory, akad nikah Nikita Willy dan Indra Priawan digelar pada pukul 09.30 WIB.,

"EXCLUSIVE: Jangan lewatkan Akad Nikah @nikitawillyofficial94 dan @indpriw yang akan ditayangkan secara LIVE di onlinefair.bridestory.com, aplikasi Bridestory dan juga di akun Instagram @thebridestory besok pukul 09.30 WIB! Who’s excited?!

Photo @dikhadheansa

Stylist @lxemoments

Make-up Artist @archangelachelsea

Dress @hiantjen

Suit @wonghangtailor

Hair piece @epabridal."

Bagi para penggemar yang penasaran ingin melihat pernikahan mereka, berikut ini link live streaming akad nikah Nikita Willy dan Indra Priawan pada hari ini.

LINK LIVE STREAMING PERNIKAHAN

Sebelumnya, Nikita Willy sudah menjalankan sejumlah prosesi menjelang pernikahannya dengan Indra Priawan.

Ya, aktris papan atas ini akan dinikahi pria tampan, Indra Priawan Djokosoetono.

Diketahui, Nikita Willy sudah lama menjalin hubungan asmara dengan kekasihnya.

Kini mereka pun akan maju ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan.

Sebelum menikah, pasangan yang satu ini menggelar pengajian dan Malam Bainai.

Kini, foto-foto Nikita Willy saat prosesi tersebut sudah tersebar di media sosial.

Seperti yang dimuat akun Instagram @thebridestory, Nikita Willy terlihat sangat cantik dan menawan. Kecantikannya bahkan menuai pujian warganet.

Terlihat ada momen haru saat proses pengajian dan sungkeman. Kemudian ada juga momen khidmat saat prosesi Malam Bainai.

Momen Lamaran

Dalam acara tunangan yang digelar secara tertutup dan hanya dihadiri oleh keluarga dekat, suasana haru bahagia mulai terasa ketika Indra Priawan memberikan kata sambutan.

Dalam siaran langsung dari kanal YouTube Cumi-cumi, Minggu (26/7/2020), Indra Priawan sempat menangis saat membacakan kata sambutannya.

"Niki, hari ini tepat 1.339 hari aku mengenal kamu. Sudah cukup lama kita mengenal satu sama lain dan sudah banyak hal kita lalui bersama, senang maupun sedih," kata Indra.

Anak bos Blue Bird tersebut lalu mengatakan, sosok Nikita Willy yang selalu memotivasinya menjadi orang yang lebih baik dari segala aspek.

"Selama aku mengenalmu, kamu selalu memotivasi aku untuk menjadi orang yang lebih baik. Kamu juga selalu mendekatkan diriku kepada Allah Swt," katanya.

profil Indra Priawan, calon suami Nikita Willy (Instagram/@indpriw)

Suasana haru semakin terasa ketika Indra meminta Niki untuk menyayangi keluarganya seperti keluarga sendiri.

"Semoga kamu bisa mencintai ibuku, seperti mencintai ibumu sendiri. Karena bagiku, ibu adalah harta berharga dalam hidupku saat ini," kata Indra terbata-bata.

Pada sesi konferensi pers usai acara, Nikita Willy dan Indra Priawan mengungkapkan rencana pernikahan akan digelar.

"Kita mungkin masih belum bisa kasih tahu tanggal berapa cuma Insya Allah di bulan Oktober," kata Nikita Willy seperti dikutip Kompas.com dari video Cumicumi, Senin (27/7/2020).

Berbeda dengan acara lamaran yang dilangsungkan secara tradisional dan modern, resepsi pernikahan Nikita dan Indra akan digelar bergaya tradisional saja.

"Tradisional dan sederhana aja, cuma close friends dan family," kata Indra.

Nikita Willy dan Indra Priawan berharap perjalanan mereka menujuk pernikahan bisa lancar.

"Semoga lancar sampai hari H, semoga bisa jadi keluarga yang sakinah dan bisa bersama satu sama lain sampai akhirat," tutur Indra.

Pasangan selebritas Nikita Willy dan Indra Priawan menggelar acara lamaran di salah satu hotel di kawasan Jakarta Selatan, pada 26 Juli 2020. Keduanya berencana menikah pada Oktober 2020. (istimewa)

Berikut ini fakta-fakta Indra Priawan.

1. Anak Bos Blue Bird dan Pendidikan Mentereng

Pria bernama lengkap Indra Priawan Djokosoetono merupakan salah satu putra bos Blue Bird Group.

Indra Priawan Djokosoetono ini merupakan cucu pendiri Blue Bird, Mutiara Fatimah Djokosoetono.

Bahkan kabarnya saat ini, kekasih Nikita Willy ini masuk dalam jajaran pemegang saham bisnis Blue Bird Group.

Tak hanya itu, menjabat sebagai anak pebisnis sukses, Indra Priawan ini memiliki latar belakang pendidikan tak main-main.

Ia diketahui lulusan Teknik Industri Universitas Indonesia dengan predikat cumlaude.

Tak sampai di situ, Indra Priawan juga melanjutkan studi masternya di Hult International Bussiness School Amerika Serikat.

Di sana ia mengambil jurusan bisnis Internasional spesialisasi Manajemen Proyek dan Risiko.

2. Kisah Asmara, Sempat Putus

Sebelum menjalin hubungan asmara dengan Nikita Willy, rupanya Indra Priawan sempat berpacaran dengan Pevita Pearce.

Setelah putus dari Pevita Pearce, Indra Priawan lantas berpacaran dengan NIkita Willy sejak 2016.

Meski telah menjalin hubungan cukup lama, rupanya hubungan keduanya sempat putus nyambung.

Hal ini sempat dipaparkan oleh Nikita Willy melalui acara Okay Boss yang dipandu Raffi Ahmad di Trans7.

Nikita Willy menyebutkan, alasannya putus dengan Indra Priawan saat itu karena ia mengikuti nasihat sang ayah.

"Jadi kan seperti amanah papaku, tidak boleh pacaran," kata Nikita Willy dikutip dari tayangan Okay Boss Trans7 Official, Rabu (10/6/2020).

"Jadi emang sekarang aku sedang tidak ada status dengan siapa pun," lanjutnya menegaskan.

Rupanya, mendiang ayah Nikita Willy menghendaki Nikita untuk langsung menikah jika menemukan pria yang cocok.

"Nanti kalau misalkan ada ketemu jodohnya, langsung menikah saja," ucap bintang film Rasuk 2 itu.

3. Sempat Travelling Keliling Dunia Bareng

Sebelum resmi melamar Nikita Willy, Indra Priawan rupanya sempat travelling bersama ke beberapa negara pada tahun 2019-2020.

Keduanya pun kompak mengunggah foto-foto kebersamaannya di laman Instagram masing-masing.

Mulai dari negara Asia hingga Eropa pernah disinggahi Nikita Willy dan Indra Priawan.

Setelah empat tahun berpacaran, keduanya pun meresmikan hubungan mereka dengan bertunangan.

Indra Priawan melamar Nikita Willy di tepi pantai bak adegan romantis sinteron.

4. Harapan Indra Priawan

Dalam unggahannya, Nikita Willy tampak memamerkan cincin berlian berwarna putih pemberian sang kekasih.

Tak cuma itu, Nikita Willy juga membagikan foto Indra Priawan dan kotak cincin.

"Three years ago you asked me to travel the world with you. Three days ago you asked me to be your world. Both times i said YES

(Tiga tahun lalu Kamu bertanya padaku untuk menjelajahi dunia denganmu. Tiga hari lalu kamu bertanya padaku untuk menjadi duniamu. Di kedua waktu itu, aku bilang ya)," tulis Nikita Willy.

Bukan cuma Nikita Willy, Indra Priawan juga membagi kabar bahagianya.

Dalam laman Instagram-nya, Indra Priawan mengunggah detik-detik saat dirinya melamar Nikita Willy.

Dengan cara manis, Indra Priawan tampak berlutut di tepi pantai.

Sambil melihat ke arah Nikita Willy, Indra Priawan pun menyodorkan cincin untuk sang kekasih.

Pasca melamar Nikita Willy, Indra Priawan berharap bisa bersama dengan sang kekasih selamanya.

"Forever with you (Selamanya dengan kamu)," tulis Indra Priawan. (*)

Artikel ini telah tayang di Wartakota.com: https://wartakota.tribunnews.com/2020/10/16/link-live-streaming-pernikahan-nikita-willy-dan-indra-priawan-mulai-pukul-0930-wib?page=all