Tanpa Witan Sulaiman, Jadwal Timnas U-19 Indonesia vs Bosnia Siaran Langsung Mola TV Live Net TV

Tanpa Witan Sulaiman, Jadwal Timnas U-19 Indonesia vs Bosnia Live MolaTV dan Net TV

Saksikan Siaran Langsung Live Streaming Timnas Indonesia U-19 vs Bosnia ( Timnas Indonesia U-19 vs Bosnia Herzegovina ) di laga ujicoba jelang Piala Dunia U-20 tersaji pada Selasa 20 Oktober 2020 via Live Streaming MolaTV dan Siaran Langsung Net TV mulai pukul 15.45 WIB.





Laga Timnas Indonesia U-19 vs Bosnia bakal tanpa kehadiran Witan Sulaiman.

Hal ini dikonfirmasi oleh Shin Tae-yong sebelum laga melawan Makedonia Utara Rabu (14/10/2020).

"Bagi Witan Sulaeman besok mungkin pertandingan terakhir dia di TC ini," kata Shin Tae-yong dilansir dari Youtube PSSI TV.

"Tanggal 15 Oktober dia akan kembali ke klubnya," tambahnya.

Sementara itu, Witan kembali menjadi starter dan tampil dalam laga kedua melawan Makedonia Utara pada Rabu malam.

Namun, pertemuan kedua timnas U-19 Indonesia vs Makedonia Utara harus berakhir tanpa gol.