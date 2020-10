Telkomsel Raih Dua Penghargaan dari Frost & Sullivan berkat Pelayanan Customer-centric

PHOTO CAPTION oleh TELKOMSEL

2020 Excellence in Customer Experience-1 & 2: Telkomsel berhasil mendapatkan dua penghargaan sekaligus yaitu predikat “Best in Mobile Experience” dan “Best in Net Promoter Score” dalam program 2020 Excellence in Customer Experience yang diselenggarakan oleh Frost & Sullivan. Sampai saat ini, Telkomsel terus memperluas portofolio produk dan layanan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan. Beberapa di antaranya adalah by.U (produk telekomunikasi digital pertama di Indonesia) dan Telkomsel Orbit (solusi internet rumah serba digital yang berbasis 4G LTE). Penghargaan ini menjadi momentum bagi Telkomsel untuk terus bergerak maju memberikan pengalaman yang terbaik bagi pelanggan di setiap customer journey yang dilalui bersama Telkomsel.