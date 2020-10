Save The Children dan Nutrition International Berkolaborasi Tekan Angka Stunting di TTU

POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU--Save The Children dan Nutrition International bekerja sama dalam rangka untuk menekan angka stunting di Kabupaten Timor Tengah Utara melalui program Better Investment for Stunting Alleviation (BISA).

BISA merupakan program terpadu yang dirancang untuk mendorong perubahan perilaku melalui peningkatan pengetahuan dan pendampingan tentang gizi, higenitas, dan advokasi.

Chief Of Party BISA, Prima Setiawan dalam pertemuan bersama dengan Bupati TTU Raymundus Sau Fernandes, S.Pt melalui aplikasi zom mengatakan bahwa program BISA dilaksanakan atas kerjasama Save The Children dan Nutrition International untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam pencapaian tujuan stategi nasional untuk mempercepat penurunan angka stunting.

Setiawan mengatakan, tujuan pelaksanaan program tersebut untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam mencegah dan menurunkan angka stunting dengan meningkatkan pengetahuan, mengubah perilaku, meningkatkan akses dan kualitas layanan, mengelolah sumber daya, dan menerapkan kebijakan secara lebih efesien dan efektif.

Setiawan menjelaskan, secara total program BISA akan berjalan selama lima tahun kedepan di wilayah Kabupaten TTU, yang dimulai dari tahun 2019 sebagai tahun persiapan, tahun 2020 mulai dengan pelaksanaan program, dan akan berakhir ditahun 2024.

"Dan untuk tahap pertama ini akan ada dua kabupaten di NTT yang akan didampingi yaitu kabupaten TTU dan selanjutnya di tahun 2023 dari fase dua kita mengembangkan empat kabupaten tambahan," ungkapnya.

Setiawan menerangkan bahwa, penurunan angka stunting memang tidak dapat dikerjakan hanya oleh salah satu bidang saja melainkan oleh multi sektor seperti Bappeda, Dinkes, Dinas PKO, dan Dinas PMD.

"Jadi empat OPD ini yang akan menjadi kunci dalam pelaksanaan program BISA di lapangan nantinya," terangnya.

Setiawan mengungkapkan, pihaknya datang bukan dengan program baru namun pihaknya menginginkan terjadinya koordinasi dan kolaborasi yang baik antara program BISA dan Pemerintah Daerah Kabupaten TTU.

"Yang kami tahu tentunya sudah ada program untuk menurunkan angka stunting di sana, alangkah baiknya program yang sudah dijalankan, kita bersama sama bekerja menurunkan angka stunting di TTU, dan kami siap mendukung kabupaten TTU dalam menurunkan angka stunting," ujarnya.

Sementara itu, Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes, S.Pt dalam sambutannya mengatakan bahwa, sebagai gambaran, setelah pihaknya melakukan pendataan di lapangan, maka angka stunting di wilayah Kabupaten TTU pada tahun 2020 berada pada posisi sekira 42 persen lebih.

Oleh karena itu, ungkap Raymundus, pemerintah daerah Kabupaten TTU menyambut baik kerjasama dan bantuan yang akan diberikan oleh Save The Children dan Nutrition International melalui program BISA tersebut untuk bisa menurunkan angka stunting di Kabupaten TTU.

Berdasarkan pantauan, setelah sambutan Bupati TTU, dilanjutkan degan acara pendandatanganan Momorandum of Understanding (MoU) antara pemerintah daerah dengan Chief Of Party BISA, Prima Setiawan di Lantai II Kantor Bupati TTU, Jumat (9/10/2020).(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi)