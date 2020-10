Ayam Bakar Sambal Lalap Kupang Siap Temani Weekendmu

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Michaella Uzurasi

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Mau makan makanan rumahan diakhir minggu tapi gak mau masak?

Tidak usah galau. Kamu bisa mendapatkannya di Rumah Makan (RM) Sambal Lalap Kupang, yang terletak di jalan W. J. Lalamentik, Kota Kupang.

Kamu tidak akan kesulitan menemukan rumah makan ini karena letaknya tepat di pinggir jalan utama.

RM. Sambal Lalap sendiri punya beberapa menu andalan ala rumahan yang bisa kamu coba seperti Paket Ayam Bakar, Paket Ayam Penyet, Paket Ayam Goreng, Fried Chicken dan Lele Terbang. Penasaran sama paket - paketnya? Yuk. Langsung saja ke RM. Sambal Lalap yaaa. By the way, kamu lebih penarasan sama menu yang mana nih? Ayam apa Lele, pilih yang mana?

Manager RM. Sambal Lalap Kupang, Guslan, pada Senin (13/10/2020) mengatakan, paket - paket diatas jika dimakan di tempat maka akan mendapatkan es teh secara gratis.

"Semua paket (diatas )mendapatkan free es teh, spesial untuk yang makan ditempat" kata Guslan.

Jadi makannya ditempat ya guys - jangan makan sambil jalan - kalau mau dapatkan gratis es tehnya. Tapi tergantung pilihan kamu lebih nyaman mana, makan di tempat atau dibungkus dan dibawa pulang. Kali aja ada yang nunggu di rumah. (Yang jomblo baper. Ciehhh).

Guslan juga menjelaskan isi menu dari paket - paket tersebut yakni nasi, ayam, sambal, lalapan, oseng tempe dan tahu. Makananmu jadi lebih bervariasi ya kaann? Bikin makanmu jadi berselera.

Dari semua menu diatas, yang menjadi menu spesial di RM. Sambal Lalap Kupang adalah paket ayam bakar.

"Kenapa ayam bakar yg menjadi spesial? Karena kebanyakan dari pengunjung lebih memilih paket ayam bakar" jelas Guslan.

Ia melanjutkan, selain cepat dalam proses penyajiannya, paket ayam bakar juga memiliki cita rasa ciri yang khas, yaitu bumbu kecap manis yang unik.

"Rasa manis yang menyatu nikmat dengan lumuran bumbu kecap manis meresap kedalam daging berpadu dengan sambal korek pedas manis mampu membuat lidah tergelitik" tukas Guslan.

Nahh, jadi kalau kamu bingung mau kemana pas cari makan, langsung saja ke jalan W. J. Lalamentik yaaaa. Jangan lupa ajak teman - teman atau keluargamu karena weekend lebih seru kalau beramai - ramai.

Makannya jangan sendiri guys, nanti kalau keselek makanan gak ada yang sodorin minum. Ngenes kan? Biar kamu jomblo asal makannya ramai - ramai. Hatimu boleh kosong, lambungmu jangan, nanti sakit.(cr4)

