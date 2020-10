Dikaitkan dengan Kematian Charlie Jung, Karier Hye Jun? MALAM Ini Drakor Record of Youth Episode 11

POS KUPANG, COM - Tayang malam ini, Senin 12 Oktober 2020 drama Korea Record of Youth episode 11, dikaitkan dengan kematian Charlie Jung, bagaimana dengan karier Hye Jun?

Senin 12 Oktober 2020 malam ini, drama Korea ( drakor ) Record of Youth akan kembali tayang, malam ini adalah episode 11.

Di episode drakor Record of Youth sebelumnya Hye Jun dikaitkan dengan kematian Charlie Jung, bagaimana kariernya kemudian?

Sesuai jadwal penayangannya, drama ini hadir setiap Senin dan Selasa pukul 21.00 waktu setempat atau 19.00 WIB.

Selain tayang di tvN, Record of Youth juga dapat disaksikan melalui saluran Netflix.

Drama Record of Youth mengisahkan perjuangan muda mudi meraih mimpi dibalut dengan kisah percintaan yang menarik yang dibintangi Park Bo Gum, Park So Dam, dan Byun Woo Seok.



Sebelum ke preview episode 11, terlebih dahulu simak sinopsis episode 10 Record of Youth berikut ini.

Pada episode sebelumnya, Jeong Ha akhirnya mau menerima bantuan finansial dari ayahnya.

Ia mengundurkan diri dari pekerjaannya dan memutuskan membuka salon sendiri.

Sebelum pergi, Jeong Ha mengajak Jin Ju untuk duduk bersama dan berbicara santai di sebuah restoran cepat saji.

Jeong Ha menunjukkan video di mana Jin Ju hampir menampar wajah Jeong Ha.