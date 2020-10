LIVE Streaming Inggris vs Wales Ujicoba Internasional di TV Online Mola TV Malam Ini Pukul 02.00 WIB

Saksikan Live Streaming Inggris vs Wales di Laga Ujicoba Internasional pada Jumat (9/10/2020) mulai pukul 02.00 Wib via Live Streaming TV Online Mola TV.

Gareth Bale absen. Laga via Live Streaming TV Online www.mola.tv antara Inggris vs Wales di Laga Ujicoba Internasional adalah laga untuk mengisi jeda kompetisi internasional.

Link Live Streaming Inggris vs Wales di Laga Ujicoba Internasional dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron Streaming atau via Live Streaming TV Online Aplikasi android www.mola.tv

Inggris dan Wales menjadikan ujicoba kali ini sebagai ajang persiapan menyambut matchday ketiga UEFA Nations League (UNL).

Armada Gareth Southgate akan menjamu tim tangguh, Belgia, beberapa hari usai laga ini.

Sementara itu, dari kubu tamu, Wales yang masih belum bisa diperkuat Gareth Bale juga mempersiapkan diri jelang bentrok di UNL.

Anak asuh Ryan Giggs akan kembali bersua tetangga Britania Raya mereka, Irlandia, usai menguji kebolehan The Three Lions.

