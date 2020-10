Pakai Baju Seksi Tunjuk Perut Saat Makan Malam Keluarga Ardi Bakrie, Nia Ramadhani Dihujat

POS-KUPANG.COM- Kesan seksi melekat pada artis Nia Ramadhani.

Kesan itu muncul karena isteri Ardi Bakrie itu kerap mengenakan pakaian seksi yang memamerkan lekukan tubuhnya.

Jika sebelumnya, Nia Ramadhani pernah dihujat karena gunakan minidress yang menunjukkan paha mulusnya saat bertemu Sandiaga Uno dan isteri, kali ini Nia Ramadhani kembali dihujat netizen karena mengenakan atasan seksi yang memperlihatkan perutnya saat makan malam dengan keluarga Bakrie.

Nia Ramadhani terlihat nyaman sama sekali tak sungkan saat makan malam bersama mertua dengan pakaian seksi tersebut.

Berdasarkan pantauan TribunJakarta.com (grup Banjarmasinpost.co.id) keseruan Nia Ramadhani saat makam malam dibagikan ibu tiga orang anak itu di media sosial, Instagramnya, pada Rabu (7/10/2020).

Makam malam itu juga tampak dihadiri istri Aburizal Bakrie, Tatty Murnitriati.

Nia Ramadhani mengatakan momen kebersamaan dengan keluarga sang suami, merupakan hal yang tak ternilai harganya.

"A picture worth a thousand words but the memories made with family are priceless

(Sebuah gambar bernilai seribu kata, tetapi kenangan yang dibuat bersama keluarga tak ternilai harganya)" tulis Nia Ramadhani.