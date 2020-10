Mbak You Ungkap Sifat Asli Nathalie Holscher, Rencana Pernikahan Sule, hingga Singgung Pindah Agama 

Mbak You Ungkap Sifat Asli Nathalie Holscher, Penerimaan Anak-anak Sule hingga Singgung Pindah Agama

POS-KUPANG.COM - Paranormal Mbak You angkat suara soal siapa sebenarnya sosok Nathalie Holscher yang saat ini sedang dekat dengan komedian Sule.

Hal itu terungkap dalam Instagram Mbak You.

"terawangan soal hubungan natalie holser dan sule. kedekatan mereka apakah sampai menikah silahkan masuk ke you tube channel mbak you dan myou entertaiment , jgn lupa like comment dan subscribe. salam rahayu#paranormalkejawen," tulis Mbak You memberikan keterangan untuk video yang diunggahnya.

Dalam video tersebut, Mbak You menyebut Nathalie Holscher sudah dianggap seperti anaknya sendiri.

"Saya sudah kenal Nathalie sejak berapa tahun yang lalu. Hampir 7 tahunan. Waktu itu di Bandung," kata Mbak You.

"sudah seperti anak sendiri. Dikatanan jauh juga deket. DIkatakan deket juga memang dekat. Kita memang jarang ketemu," ujarnya.

"Jarang komunikasi. Tapi terakhir kemarin waktu ada perkelahian itu," uajrnya.

Mbak You pun langsung mengungkap seperti apa sifat asli Nathalie Holscher.

"Nathalie adalah pribadi yang baik, mandiri dan bertanggungjawab," paparnya.