5 Drama Korea Terbaru yang Paling Dinanti di Bulan Oktober 2020, RECOMMENDED! 

POS-KUPANG.COM - Berikut lima Drama Korea yang paling dinanti di bulan Oktober 2020.

Drama Korea terbaru dari yang bergenre romantis, komedi, kriminal hingga kehidupan keluarga dijadwalkan mengisi acara hiburan di bulan Oktober 2020 ini.

Jadwal tayang drama korea terbaru tersebut juga telah dirilis sehingga tidak perlu khawatir jika sampai terlewatkan.

• Top List Drama Korea Terbaik 2020, Genre Romantis, Action Hingga Komedi, Temani Kamu Saat Pandemi

• 5 List Drama Korea Terbaru Bulan Oktober 2020, Ada Lee Dong Wook, Kim Bum, Suzy dan Krystal f(x)

• 6 Drama Korea Paling Populer Tahun 2020 Beserta 24 Link Nonton Drakor Paling Cepat Tanpa Lelet, CEK!

Drama Korea Romantis, Drama Korea Komedi, aksi laga, kriminal dan lain sebagainya tersedia atau dijadwalkan tayang di bulan Oktober.

Mulai dari Drakor Private Live, Tale of the Nine Tailed, Search, Start-Up, hingga The Spy Who Loved Me, bakal menghibur para penggemar atau pecinta drama korea.

Nah, kali ini merangkum sederet Drama Korea yang tayang di bulan Oktober 2020.

Beberapa di antaranya bergenre komedi romantis hingga urban fantasi. Mau tahu apa saja? Ini dia rangkumannya: