Bahagianya Gempi, Anak Gading Marten dan Gisella Anastasia Saat Ayahnya Menginap di Rumah Gisella

POS-KUPANG.COM - Bahagianya anak Gading Marten dan Gisella Anastasia, Gempita Nora Marten atau Gempi saat ayahnya Gading Marten menginap di tempat Gisella Anastasia

Komitmen kedua orang tua untuk membesarkan Gempita bersama-sama meski Gading Marten dan Gisella Anastasia telah berpisah tetap dipegang teguh oleh mantan pasangan itu.

Gading Marten dan Gisella Anastasia tetap menjaga hubungan baik mereka demi Gempi.

Tak jarang keduanya kerap terlihat berkumpul bersama bahkan beberapa kali Gading menginap di kediaman sang mantan.

Beberapa waktu lalu, Gading Marten menginap di tempat Gisella Anastasia dan merencanakan liburan bersama sang putri, Gempita Nora Marten atau Gempi.

Seperti yang terekam lewat video di kanal Youtube Gisella Anastasia, yang tayang Kamis (1/10/2020) kemarin.

Gading Marten dan putrinya terlihat ngevlog bareng di ruang tamu.

"Hai Guys, welcome to new episode, ada papa nih," ujar Gempi membuka video itu lalu menyorot Gading Marten dengan kamera.

"Oh jadi kamu udah punya kamera sendiri ya sekarang," tanya Gading ke anaknya.

Gempi lantas mengiyakan pertanyaan ayahnya itu.