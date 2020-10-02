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SPIN Terbaru! Pakai Kode Redeem Skin Senjata atau Bundle Hingga berbagai Karakter, Diburu Survivors!

Berikut daftar kode redeem Free Fire terbaru 1 Oktober 2020, ada event spin, hadiah diamond dan juga Hayato Bobble Head.

zoom-inlihat foto SPIN Terbaru! Pakai Kode Redeem Skin Senjata atau Bundle Hingga berbagai Karakter, Diburu Survivors!
https://www.garena.co.id/
Kode Redeem Free Fire Terbaru 

POS KUPANG, COM - Berikut daftar kode redeem Free Fire terbaru 1 Oktober 2020, ada event spin, hadiah diamond dan juga Hayato Bobble Head.

Ada hadiah diamond dan Hayato Bobble Head yang bisa Survivors klaim.

Buruan klaim kode redeem Free Fire Terbaru Oktober 2020

Simak kode redeem Free Fire terbaru edisi hari ini, Kamis 1 Oktober 2020 yang dapat diburu para Survivors.

Selain itu ada pula event spin, dengan hadiah diamond dan juga ada hadiah Hayato Bobble Head, ayo klaim sekarang juga.

Kode redeem adalah kode yang dapat ditukar dengan bermacam-macam hadiah yang paling banyak di cari oleh pemain Free fire.

Pakai kode redeem 1 Oktober ini untuk dapat hadiah yang berupa Skin Senjata atau Bundle Hingga berbagai Karakter.

Ada kabar gembira nih untuk kalian yang tentunya telah menunggu event Spin yang paling terbaru.

Perhatikan ketentuan dari event spin Queen boxer berikut ini.

Event spin ini akan akan berlangsung dari tanggal 25 September 2020 sampai 1 Oktober 2020, hari ini terakhir.

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Editor: Benny Dasman
Sumber: Tribun Kaltim
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