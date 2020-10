Takut Dosa, Mengaku Tak Pacari Lesty Kejora, Gurauan Gilang Dirga Buat Rizky Billar Tak Berkutik

POS-KUPANG.COM - Mengaku tak pacari Lesty Kejora karena takut dosa tapi Rizky Billar dan Lesty Kejora sering perlihatkan kemesraan mereka berdua

Hubungan antara Rizky Billar dan Lesty Kejora ini menjadi perhatian publik

Sebuah sindiran dilontarkan presenter Gilang Dirga yang membuat artis Rizky Billar tak berkutik soal kedekatannya dengan pedangdut Lesti Kejora.

Sindiran yang diberikan Gilang Dirga itu soal alasan Rizky Billar tak mau berpacaran dengan Lesty Kejora karena takut dosa.

Sayangnya, adegan yang diperlihatkan mantan Dinda Hauw itu seperti orang berpacaran.

Hal tersebut diketahui saat Rizky Billar menjadi bintang tamu di acara By The Way pada Rabu (30/9/2020).

Gilang Dirga mulanya melontarkan pertanyaan pada Rizky Billar.

Kali ini, Gilang Dirga ingin tahu hubungan sebenarnya Rizky Billar dengan mantan Rizki DAcademy itu.

Gilan Dirga menduga Rizky BillAr sudah berpacaran dengan Lesti Kejora.

"Apakah Rizky Billar sudah berpacaran dengan Lesti?," kata Gilang Dirga.