Sempat Disembunyikan, Meggy Wulandari Akhirnya Pamer Foto Bareng Suami Baru, Begini Reaksi Kiwil

Satu di antara unggahan memperlihatkan Meggy Wulandari yang sedang tersenyum lebar ke arah kamera, sedangkan sang suami memandanginya.

"Jangan dilahatin aja istrinya, disayang terus aja sampai selamanya. Sampai jannah-nya Allah SWT," tulis Meggy Wulandari dalam keterangan tertulis unggahannya, Senin (28/9/2020).

Sementara itu, Meggy Wulandari tidak mengambil pusing dan menghiraukan orang-orang yang mengejek tentang dirinya.

Meggy akan bersikap tegas jika ada orang yang menghina suaminya itu. (Instagram @meggywulandari_real)

Sedangkan, Meggy Wulandari memperingati publik yang menjelek-jelekan suami dan anak-anaknya di media sosial.

"Tetapi kalau orang-orang hina suamiku dan anak-anakku, 'oh no no', urusannya akan panjang sama saya, karena ada Undang Undang ITE," tulis Meggy Wulandari.

Meggy Wulandari baru saja menikah lagi dengan seorang pria pada 19 September 2020.

Sebelumnya Pengadilan Agama (PA) Cibinong meresmikan perceraiannya dengan Kiwil pada 10 Maret 2020.

Sebelum resmi dipersunting, Meggy Wulandari mengaku baru saja menjalani kedekatan selama dua bulan dengan suaminya.

Dalam sebuah wawancara, Meggy Wulandari mengaku, ia diperkenalkan sekaligus dijodohkan oleh seorang sahabatnya saat proses perceraian dengan Kiwil berlangsung.

Kendati demikian, Meggy Wulandari menolak tawaran sahabatnya dan mengininginkan perceraiannya dengan Kiwil terselesaikan terlebih dahulu.

Pertemuan pertama Meggy Wulandari dengan suaminya itu terjadi pada Juli 2020, setelah Kiwil menjatuhkan talak kepadanya pada April 2020.